Broos: een fotoboek over rouw en een vel dat niet meer past

Uit Fotoboek Broos. Beeld Roos Klijn

“Ik voel hard en ik kijk zacht. Dat zeg ik nu als ik mijn werk uitleg. Of mezelf. Of dat probeer.” Met haar camera stelt de Utrechtse (portret)fotograaf Roos Klijn vragen die zij zonder nooit hardop aandurfde. Aan anderen en misschien nog wel meer aan zichzelf. Over jezelf zijn zonder masker. Over lijf, gender en seksualiteit. Over leven en overleven.

Half december studeerde Klijn cum laude af aan de Fotoacademie met Broos, een project over verdriet, verlies, verandering. Met haar (zelf)portretten, foto’s van veelzeggende details en poëtische teksten documenteert Klijn een periode van drieënhalf jaar, waarin haar vader overlijdt en zij haar lief ontmoet. “Drieënhalf jaar veranderen ons. Mijn ouders van Theo en Ria naar mama. Mijn lief van Caro naar Tijn; van meisje naar zichzelf, door een prik testosteron elke twee weken. En mij van Rosanne Barbara Maria naar Roos. Van dochter naar, ja, naar wat eigenlijk?”

Klijn geeft zelf het antwoord: Naar iemand die nu met foto’s en wat woorden aan haar vader vertelt wat ze nog niet wist toen hij overleed. “Want als rouw iets voor mij is, dan is het verandering. Transitie. Het doet je huid krimpen en groeien tot ie bijna barst.”

Broos van Roos Klijn, 88 blz, €30, te bestellen via roosklijn.nl.