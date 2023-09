Broodjeszaak Toni’s Deli haalt Rome naar de Baarsjes

Beeld Koosje Koolbergen

Drie jaar geleden openden Benten Wijnen (38) en Lila Felperlaan (32) hun koffiezaak Mundi aan de Postjesweg. Ook restaurant Felperlaan, iets verderop, staat onder hun naam. Na het succes van deze twee zaken wagen ze zich aan een nieuwe broodjeszaak: Toni’s Deli, waar je elke dag terecht kunt voor een sterke bak koffie en vers belegde broodjes. “Er moest in deze buurt ook nog een broodjeszaak komen, die misten we nog,” zegt Wijnen.

Het pand aan de Van Spilbergenstraat heeft klassieke marmeren tegels en aan de zandkleurige muren hangen posters. Op planken staan verschillende natuurwijnen en Italiaanse delicatessen. “We zijn naast een broodjeszaak ook een winkel waar je verse olijfolie, pasta’s, truffeldressings en harissamayonaise kan kopen.”

Volgens Wijnen hebben ze zich laten inspireren door het restaurant Roscioli in Rome. “Zij hebben een koffiezaak, restaurant en broodjeszaak in dezelfde straat. Dat wilden wij ook hiernaartoe brengen.” Bij Toni’s willen ze huisgemaakte producten verkopen. “Het kan zijn dat de saus die hier op je broodje zit straks terug te vinden is in ons restaurant.”

Hoewel je bij Toni’s uiteraard terecht kunt voor een cappuccino, staan de luxe broodjes, maaltijdsalades en soepen op hun menukaart centraal. “We willen met onze broodjes écht iets speciaals bieden, wat je thuis niet snel maakt,” zegt Wijnen. Zo is er het broodje tonijnsalade (€9) met ingelegd zuur of het vegetarische broodje Caponata (€10), bereid met een zoetzure Siciliaanse ratatouille.

Volgens Wijnen zijn het flinke broodjes die ze klaarmaken. “Als je ze door tweeën snijdt, kan je ze gemakkelijk met elkaar delen.”

Toni’s Van Spilbergenstraat 2, West. Naam De naam van Toni’s Deli hebben ze te danken aan hun oudste dochter, Toni. Bijzonder De broodjes van Toni’s Deli worden in samenwerking met Pink’s Bakery gemaakt en zijn een kruising tussen een focaccia en een ciabatta. Niet zo vettig, maar met een knapperige bite. Openingstijden Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

