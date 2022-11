Bronzen beeld en documentaire halen taalvirtuoos en mateloos mens August Willemsen uit de vergetelheid: ‘Hij krijgt de status die hij verdient’

Deze maand is het vijftien jaar geleden dat de Amsterdamse schrijver/vertaler August Willemsen overleed. Daarom worden zijn Braziliaanse brieven opnieuw uitgegeven, is er een documentaire over zijn veelbewogen leven gemaakt en is zijn graf verrijkt met een bronzen beeld.

Alles is vergankelijk, zelfs de dood. Slechts tien jaar nadat hij op de Nieuwe Ooster ter aarde was besteld, lag het graf van August Willemsen (1936-2007), de man die de Portugese en Braziliaanse literatuur voor het Nederlands taalgebied ontsloot, er al half vergaan bij. De letters op de grafsteen waren vervaagd en de groeve zelf verkeerde in deplorabele staat – niemand keek er meer naar om, zoveel was wel duidelijk. Behalve die ene bewonderaar dan, die in november 2017 een keurig in plastic geseald briefje achterliet op het graf: ‘Vrienden van Guus, of vrienden van zijn werk (zoals ik), wordt het niet eens tijd voor een AW-genootschap om dat werk levend te houden?’

Twee jaar lag dat briefje daar, totdat het werd gevonden door Marie Roelofsen (1942), een van de vrouwen die een grote rol in het leven van Willemsen heeft gespeeld. Samen met de beeldend kunstenaar Edith Sont (1939), ook al een ex-geliefde van Willemsen, besloot ze het graf op te knappen. De letters op de zerk werden weer leesbaar gemaakt, er kwam een informatiebordje bij en het graf werd voorzien van een robuuste hardstenen omlijsting, plus twee struikjes jeneverbes. Roelofsen: “Hij is aan de drank overleden, dus dat vonden we wel passend.”

Als kroon op het werk is een bronzen kop van Willemsen bij het graf geplaatst. De beeldhouwer Pépé Grégoire maakte dit portret in 1995 voor het Literatuurmuseum in Den Haag, en het krijgt nu met een extra gietsel een nieuw leven als ‘De Kop van Guus’. Via crowdfunding heeft Roelofsen hiervoor 8000 euro ingezameld. “Ik doe dit niet omdat ik nog verliefd op hem ben – ik heb er verder geen emotionele binding mee – maar dit komt hem toe. Het graf krijgt nu de status die het verdient.”

Marie Roelofsen (r) en Edith Sont passen een doek voor de aanstaande onthulling van het beeld. Beeld Dingena Mol

Roelofsen komt ook uitgebreid aan het woord in de documentaire August Willemsen, de bladzij en de werkelijkheid van Frederieke Jochems, in samenwerking met Joris Kleverlaan, oprichter van de Stichting August Willemsen. De film schetst een fascinerend en bij tijd en wijle ontroerend beeld van de schrijver. Willemsen was niet alleen een taalvirtuoos en de man die de Portugese en Braziliaanse literatuur in Nederland introduceerde, hij was ook een gulzig en mateloos mens, die in de fles zijn beste vriend vond en – als ‘Don Juan in het lichaam van Danny Kaye’ – een spoor van beschadigde relaties achterliet.

Vat vol tegenstellingen

De documentaire geeft geen antwoord op de vraag waarom Willemsen zijn toevlucht zocht in de alcohol. Maar de film laat wel zien dat Willemsen een vat vol tegenstellingen was. Met zijn charme wist de zachtmoedige, licht stotterende schrijver talloze vrouwen te verleiden, maar hij liet ze net zo makkelijk weer vallen. Roelofsen: “Ik was een van zijn eerste muzen, maar op zijn begrafenis wemelde het van de weduwen. Guus was een leuke, lange, vrolijke man, eerlijk en bescheiden, met een mooie stem en veel humor. Maar hij was heel moeilijk om mee samen te leven. Als echtgenoot was hij onzorgvuldig en niet aanwezig. Hij stortte zich volledig op zijn werk.”

Willemsen werd geboren in een eenvoudig gezin in de Achillesstraat in Amsterdam-Zuid. Zijn jeugd werd gedomineerd door zijn vader, die NSB’er was en na Dolle Dinsdag in september 1944 naar Duitsland vluchtte, en een overzorgzame moeder. ‘Wat een klotestraat,’ schreef Willemsen, ‘en met de straat het hele milieu. Ik kan nog steeds trillen bij de gedachte aan het getik van breipennen.’



Na het Hervormd Lyceum in de Brahmsstraat ging hij naar het conservatorium om concertpianist te worden, maar dat liep op niets uit. Liever zat hij in de kroeg en laafde hij zich aan de schrijvers en kunstenaars die hij daar ontmoette. Roelofsen: “We hebben elkaar in september 1964 bij Hoppe ontmoet. Daar kwam iedereen in die tijd. We dronken bier en jenever, kopstootjes. Op een avond vroeg hij of ik met hem mee naar huis ging en daar zijn we het bed ingerold, maar we waren veel te bezopen. Pas de volgende ochtend was het feest, toen hij ineens zag wat hij had meegenomen. Niet lang daarna is hij bij mij ingetrokken.”

Willemsen was toen al in de ban van een boek dat zijn leven zou veranderen: De Binnenlanden van Euclides da Cunha, over een volksopstand in een Braziliaans dorp, aan het einde van de negentiende eeuw ontketend door een godsdienstwaanzinnige die uiteindelijk duizenden mensen de dood in joeg. Hij besloot Portugees te gaan studeren en vertrok in 1967 – met een beurs van de Nederlandse regering – samen met Roelofsen naar het land dat een levenslange obsessie voor hem werd. Na lang zoeken vonden ze een huis in een buitenwijk van São Paulo: ‘Als het regent lekt het, als het waait tocht het, als het koud is is het koud en als het warm is is het koel.’

Willemsen voelde zich meteen aangetrokken tot de Braziliaanse samenleving, zoals te lezen valt in Braziliaanse brieven, een meesterwerk waarin hij verslag doet van de vier periodes die hij in Brazilië doorbracht: eerst met Roelofsen, in 1973 met zijn nieuwe partner Noortje en in 1979 en 1984 alleen. ‘Ik zou er denk ik niet voorgoed willen leven, maar ik zou er altijd willen terugkomen,’ schreef hij over ‘deze essentieel chaotische, anarchistische samenleving’. ‘Omdat er iets bevrijdends vanuit gaat. Het is totale onburgerlijkheid. Er zijn momenten geweest dat ik dacht deel te hebben aan het on-ommuurde, handtastelijke leven, en daar voelde ik me zeer wel bij.’

Fernando Pessoa

Vanaf 1970 vertaalde Willemsen alle groten uit de Portugese en Braziliaanse literatuur, van João Guimarães Rosa en Graciliano Ramos tot Carlos Drummond de Andrade en Machado de Assis. Maar het waren vooral zijn vertalingen van het werk van Fernando Pessoa die hem de reputatie van meestervertaler bezorgde. In 1983 ontving hij de Martinus Nijhoff Vertaalprijs, en hij werkte tot aan zijn overlijden aan de vertaling van het volledige werk van de Portugese schrijver.

In 1968 keerde Willemsen met Roelofsen terug naar Amsterdam. “Ik heb toen heel lang over een scheiding nagedacht, want er viel moeilijk samen te leven met iemand die geen enkele verantwoordelijkheid nam. Hij verschool zich achter de drank. Dacht ik een warm en mooi gesprek met hem te hebben gevoerd, wist hij er hij de volgende ochtend niets meer van. ‘Hebben we nog geneukt gisteravond?’ In 1971 gingen we uit elkaar. Als vrienden, hoor, het was geen vechtscheiding. Maar het was een moeilijke beslissing voor mij. Ik schaamde me dat ik het huwelijk niet in stand kon houden. Guus had toen al een ander, maar dat hoorde ik pas veel later.”

Willemsen vertrok naar een flat in de Bijlmer, het stadsdeel waar hij al snel verliefd op werd. ‘Het is een soort enclave van iets dat vreemd is, dat niet Nederlands is. Er zijn hier echt momenten en plaatsen dat ik denk: ik ben hier niet meer in Nederland, en dat is iets dat me erg bevalt.’

Naast zijn vertalingen ontpopte Willemsen zich in de loop der jaren steeds meer als essayist. Hij roemde de architectuur van Bijlmer, schreef voor de Sportbibliotheek van Thomas Rap het alom geprezen voetbalboek De Goddelijke Kanarie, en een essaybundel over Australië, waar hij ook een aantal jaren heeft gewoond.

Smeermiddel

In de jaren tachtig begon de drank zijn tol te eisen. Willemsen hield van de zelfkant, de wereld van alcoholisten en gekwelde schrijvers, maar weigerde zijn eigen drankgebruik onder ogen te zien. De alcohol was voor hem altijd een smeermiddel geweest, een manier om de opwinding die hij voelde als hij voor publiek had opgetreden tot bedaren te brengen en de eeuwige onrust in zijn ziel te sussen. Maar eind 1990 kwam hij, op weg van de slijter naar zijn flat, in de Bijlmer ten val en brak hij zijn heup. Hij werd in een kliniek opgenomen en beschreef die periode in zijn aangrijpende roman De val. In de jaren die volgden werkte hij stug door, maar in 2007 begaf zijn alvleesklier het.

De ‘Kop van Guus’, een bronzen portret van August Willemsen, van beeldhouwer Pépé Grégoire. Beeld Dingena Mol

Terug naar de Nieuwe Ooster. De omgeving zal Willemsen hebben aangesproken, want hij ligt begraven naast de ouders en grootouders van Johan Cruijff. Het graf van Willemsen is opgenomen in het Stenen Archief, een wandeling langs de literaire graven op de begraafplaats. Roelofsen is er blij mee. “Hou me ten goede, andere vrouwen waren belangrijker voor zijn literaire ontwikkeling – negentig procent van zijn werk heeft hij na mij geschreven. Maar het is fijn dat het verhaal op deze manier rond wordt gemaakt. Wie schrijft die blijft.”

Braziliaanse brieven is opnieuw uitgegeven door de Arbeiderspers als Dutch Classic. In Brazilië verschijnt het in een Portugese vertaling bij uitgeverij Arte e Letra als Cartas Brasileiras. De film August Willemsen, de bladzij en de werkelijkheid is te zien in filmhuizen en boekhandels: zie franjo.nl.