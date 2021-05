Broccoli bereiden: dat kan bijna niet verkeerd gaan. Toch?

Beeld Emma Levie

Iedere week gaan er ­minstens drie broccoli’s onder mijn mes, soms ook wel het dubbele aantal. Als ik mijn kids een bakje broccoli met een yoghurtsaus geef terwijl ze voor de buis zitten, vergeten ze in één klap hun gevleugelde uitspraak ‘we houden niet van groente’. Veel groener dan broccoli wordt het niet. Ze spelen dat ze reuzen zijn die de boompjes verorberen.

Broccoli is nu in het seizoen en is zo veelzijdig dat ik er prima een week van kan eten.

Geblakerd

Je hebt mensen die zeggen dat je broccoli niet te gaar mag koken, en mensen die zeggen dat de smaak niet goed vrijkomt als je broccoli niet lang genoeg kookt. Uiteindelijk is de vraag natuurlijk vooral wat je ermee gaat doen. Maak ik een pasta, dan wil ik geen bite. Dan stoof ik de kool – want dat is broccoli – helemaal gaar, met veel olijfolie, knoflook, ansjovis en tomaat.

Maak ik een salade, dan vind ik broccoli het lekkerst als ie kort geblancheerd is en daarna geblakerd, om vervolgens met bijvoorbeeld amandelen en feta op mijn bord te belanden. Maak ik een Aziatisch gerecht, dan wil ik ­felgroene, nog knapperige broccoli, die ik aanmaak met een dressing van sesamolie, limoen en vissaus.

Snot

Broccoli bereiden kan bijna niet verkeerd gaan. Behalve als je ’m in een laagje water met deksel erop tot snot kookt, de groente niet goed afgiet en laat uitdampen en dan op een bord legt. Dat is het recept voor broccolihaat.

Er is nog iets wat je niet mag doen. Broccolistronken gooi je niet weg. Dat is alsof je de topjes van een asperge afsnijdt en in de kliko mikt. De stronk is het lekkerst. Die moet je even schillen en dan behandelen zoals de roosjes: met liefde.