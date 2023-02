Brocanterie Vente Directe sluit na achttien jaar de deuren: ‘De huurbaas wil meer rendement’

Beeld Jakob van Vliet

“Ik wilde iets voor mijzelf doen, met mijn handen werken en iets moois creëren,” zegt Willem Muller (68) over waarom hij zijn brocantehandel en werkplaats Vente Directe aan de Blauwburgwal begon, die begin maart na achttien jaar de deuren moet sluiten. “De huurbaas wil meer rendement.”

Nadat hij destijds zijn baan als ingenieur had opgezegd, overwoog Muller even om klassieke zeiljachten te gaan restaureren, maar dat was te complex voor zijn eenmansoperatie. Toen hij hoorde dat maar weinig vakmensen zich met de restauratie van stoelen inlieten, besloot Muller in die niche te springen.

Uiteindelijk kwamen daar kasten, spiegels, schilderijen en tafels bij. Ook besloot hij kunst en antiek in te kopen, op te knappen en door te verkopen. Daarvoor reisde hij door Frankrijk, het land waar zijn opa en ouders naartoe waren verhuisd en het land waar Muller zelf verliefd op was geworden. “Die reizen gaven een ontzettend gevoel van vrijheid.”

Mullers winkel was de afgelopen jaren een springplank voor bijzondere reparatieopdrachten in het buitenland. Klanten die eerder een tafel hadden laten repareren op de Blauwburgwal, nodigden hem vervolgens uit om hun Zuid-Europese vakantiehuizen onder handen te nemen. “Dat waren echt prachtige opdrachten.”

Vente Directe is een chaos van prachtige spullen – sommige in aftandse staat, andere al volledig gerestaureerd – met in het souterrain een volle werkbank en muren waaraan een flinke collectie gereedschap hangt.

“Mensen voelen zich hier zo op hun gemak. De winkel straalt op de een of andere manier vertrouwen uit,” zegt Muller. “Ze komen hier langs en beginnen spontaan te vertellen over van alles en nog wat.” Hoewel Muller een doorstartlocatie heeft gevonden voor zijn werkplaats, zal hij dat aspect van zijn winkel ontzettend missen.

Vente Directe Blauwburgwal 9, Centrum Bijzonderste reparatie Een fauteuil in de empirestijl. “Door de jaren heen waren daarop wel vier lagen stoffering over elkaar aangebracht.” Bijzonderste vondst Een diorama, een schildering die bestaat uit achter elkaar geplaatste beschilderde glasplaatjes, waardoor een diepte in de afbeelding ontstaat. Bijzonderste opdracht De renovatie van een Spaanse villa in Amsterdamse stijl.

