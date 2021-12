Britt Dekker: ‘Acteren is gewoon een vak’

“Het was mijn droom als meisje, dat niet zo veel had, om een droompaard te hebben,” zegt Britt Dekker. Beeld Filmdepot / Martijn van Gelder

“Ik vind achter de schermen eigenlijk veel leuker dan ervoor,” zegt Britt Dekker. Toch speelt ze in Silverstar, het vervolg op de jeugdfilm Whitestar uit 2019, een flink wat grotere rol dan in die eerste film.

Hoewel Dekker destijds prominent op de poster stond, was zij enkel aan het begin en einde van de film te zien; acteren moet je aan professionele acteurs overlaten, vond ze destijds. De rest van het verhaal draaide om een jongere versie van haar personage Megan. Dekker: “Maar dat grapje konden we nu niet nog een keer uithalen.”

Ook in de nieuwe film komt het personage van de 29-jarige dressuurruiter, presentatrice en vlogger een beetje aan de zijlijn te staan – maar nu tegen wil en dank. De plot van de film wordt in gang gezet door een brand in de stal van Megan, waarbij zij bij het redden van de paarden gewond raakt.

Ook deze film draait dus weer in de eerste plaats om een tienerheldin – de zestienjarige Esmee (Wendy Ruijfrok), die een avontuur beleeft met een uit de brandende stal gevlucht paard. Maar al met al is Dekkers rol een stuk prominenter. “Dus toen dacht ik: dan moet ik wel echt veel acteerlessen nemen, want acteren is gewoon een vak. Ik vind het wel hartstikke leuk, dus ik wil het vaker doen – elke film een klein beetje meer.”

Survivallen

Net als bij Whitestar krijgt Dekker ook bij Silverstar de credit ‘naar een idee van’ (de beide scripts werden geschreven door Michiel Peereboom, ook scenarist voor films rond YouTubers Gio en Dylan Haegens).

De eerste film bedacht Dekker in een periode van persoonlijke tegenslag. “Mijn vader was kort daarvoor overleden en ik wist gewoon niet wat ik met mezelf aan moest,” vertelt ze. “Ik heb drie maanden in bed gelegen, maar ik kon niet alleen maar daar liggen, dus toen heb ik het idee voor Whitestar geschreven.”

Die eerste film speelde zich af in de dressuurwereld, in de rijke traditie van films over de intieme band tussen een meisje en haar paard. “Het was eigenlijk gewoon mijn droom als meisje, dat niet zo veel had, maar haar droompaard wilde hebben,” zegt Dekker. Ook in Silverstar is de wereld van maneges en paardensport het startpunt, maar als Esmee met Silverstar op de vlucht slaat voor een boosaardige stalhouder, komt de Nederlandse natuur in beeld.

“Ik vind Nederland gewoon niet zo’n mooi land,” legt Dekker uit. “Alles is een beetje grijs, te veel bakstenen, geen palmbomen. Maar er is wél veel mooie natuur. We wilden een mooie film maken, maar we hadden geen Amerikaanse budgetten om zelf locaties te bouwen. Dus het idee is dat een meisje dat niet op paardrijden mag, wat voor veel meiden tot de verbeelding spreekt, met haar droompaard gaat survivallen in de natuur.”

Je hart breken

De acteerlessen gingen Dekker niet altijd in de koude kleren zitten. “Vooraf dacht ik gewoon: als actrice spéél je de emotie. Maar wat ik leerde is dat je de emotie écht moet voelen. Niet zomaar een beetje eraan denken dat je verdrietig bent, of boos, maar echt terug in die emotie gaan. Je lijkt soms wel manisch als je op de set staat, want je gaat op één dag van blij naar boos naar heel verdrietig, en vaak ook niet in de volgorde van het verhaal. Ik heb veel respect voor acteurs gekregen, omdat het zo’n rollercoaster aan emoties is.”

Dekker had veel aan haar tegenspeler Juvat Westendorp, vertelt ze, en omgekeerd kon hij bij haar terecht voor tips over paardrijden – een vaardigheid die hij speciaal voor de film moest leren, maar snel onder de knie had. “Juvat kende de gevaren van paardrijden niet,” legt Dekker uit. “Ik zeg altijd: paarden breken nooit je hart, maar ze kunnen wel je botten breken. En als je nooit gevallen bent, ken je de gevaren niet. Daardoor was hij nergens bang voor, hij wilde alles zelf doen.”

De belangrijkste les die Dekker op haar beurt van Westendorp leerde, was de waarde van concentratie. “We hadden veel lol samen, en we zijn allebei types die snel afgeleid zijn. Maar wat hij me leerde is om voordat je de scène in gaat, geen lollige Tiktok-filmpjes te kijken en niet op de Juice-kanalen te checken hoe het staat met die vreemdgaande collega. Je moet die tijd nemen, zodat je echt in een totaal andere wereld zit. Daarom is acteren echt met niks te vergelijken. Ik vind het een heel gek psychologisch spelletje, maar wel superleuk.”

Silverstar is te zien in Arena, De Munt en Pathé Noord.