Brioche in West dient je broodje op alsof het een Louis Vuittontas is

Loïc Grandsire (39) en Erwin Greugny (40) vertrokken een jaar geleden vanuit Parijs naar Amsterdam. “We waren uitgekeken op het leven in Parijs en onze banen. Loïc werkte als salesmedewerker en ik als belastingadviseur,” vertelt Greugny. In Amsterdam gingen ze op zoek naar een ruimte voor hun nieuwe stap: een Franse specialiteit aan de Amsterdammer brengen. Zo ontstond op de Bilderdijkstraat de koffie- en broodjeszaak Brioche.

Brioche is een bakkerij met uiteenlopende broodjes, alle gebaseerd op het briocherecept. Briochebrood heeft een hoger ei- en botergehalte en smaakt daardoor wat zoetig. Het traditionele brood wordt in een bloem van bolletjes verkocht. De lange oranje toonbank bij Brioche ligt vol met de eetbare kunstwerken. Een naturel bolletje (€2,50) is knapperig van buiten en zacht van binnen.

Grandsire is de chef van de zaak. “Mijn hele familie werkt in de keuken of heeft een eigen zaak. Zo heb ik altijd de liefde voor het koken meegekregen.” Hij bakt op dit moment zeven dagen per week, de zaak is vijf dagen open. Op de eerste dag waren ze volgens de chef binnen twee uur uitverkocht.

Naast broodjes afhalen, kun je bij Brioche ook plaatsnemen op de vide met een kop koffie of thee. Die gaat goed samen met een gezouten-karamelboter- of een pralinébroodje (beide €3,50). Greugny staat achter de toonbank: “Als mensen hier komen, wil ik dat het voelt alsof je iets speciaals koopt. Daarom overhandig ik een briochebroodje alsof het een Louis Vuittontas is.”

