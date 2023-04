Breakie-break, dinsdag is het Internationale Dag van de Radioamateur: ‘Je maakt elke dag contact’

Beeld Shutterstock/Vadim Petrakov

Ik weet nog van breakie-break, van bakkies, 27MC, is dat wat radioamateurs doen eigenlijk?

“Eigenlijk wel, ja, ik kom daar zelf ook vandaan, ik ben begonnen als piraat. Het heeft er veel van weg, alleen is de frequentie anders, en we doen examen voordat we de ether in mogen. Het principe is hetzelfde: je drukt de knop op de microfoon in, praten, dan luisteren. We doen uitsluitend in het gesproken woord, geen muziek.”

Wat vieren we op de Internationale Dag van de Radioamateur?

“Om eerlijk te zijn, houd ik me daar niet zo heel erg mee bezig. Ik houd me bezig met bestuurszaken, we hebben landelijk 1374 leden, ik behartig de zaken tussen overheid en gebruiker.”

Hoeveel radioamateurs telt Amsterdam?

“438, maar die zijn niet per se allemaal actief, dat zijn de amateurs met een vergunning die zich hebben ingeschreven.”

Is er nog een beetje aanwas?

“Vier keer per jaar kun je examen doen, die zalen zitten altijd vol, dus het lijkt van wel. Het zendamateurschap is het verlengstuk van je huiskamer: als ik vier dagen niet heb gezonden, gaat de telefoon. Sociale controle, hè? Normaal maak je elke dag contact, in een rondje van soms drie man, soms tien, soms achttien. We mijden politieke en godsdienstige onderwerpen, we praten over gewone dingen: wat staat er vanavond bij jou op tafel?”

Is het een betaalbare hobby?

“Alle waar naar z’n geld, maar er zijn al zenders van 300 euro. En er is een levendig tweedehandsaanbod, want veel amateurs wisselen regelmatig van apparatuur, even experimenteren met een nieuwe microfoon, een nieuwe antenne.”