Braziliaanse espresso met een kaasbun bij koffiezaak Wandu

Beeld Jakob van Vliet

Evandro Barbosa de Souza (48) opende samen met zijn beste vriend Aldo Jesus Silva (38) een koffiezaak in het centrum. “Ik woon al vijftien jaar in Amsterdam en miste altijd gezelligheid in deze hoek.” De naam van de koffiezaak is een eerbetoon aan zijn oma, die hem altijd ‘Wandu’ noemde. “In het Afrikaans betekent Wandu een koffieboontje, dus het moest zo zijn.”

Barbosa de Souza komt oorspronkelijk uit Brazilië. “Mijn ouders hadden in Brazilië een koffieplantage, dus al van kinds af aan werd ik met de koffiecultuur opgegroeid.” Bij Wandu werken ze met lokale producten, zoals Sprout Coffee Roasters, een kleine koffiebranderij in Eindhoven.

Buurtbewoners kunnen al vanaf half acht ’s ochtends bij Wandu terecht voor een cappuccino (€3,30) of een espresso Brasileirinho (€2,70) in combinatie met een pão de queijo (€4,80), een Braziliaanse kaasbun. “Soms staan mensen al buiten op me te wachten,” lacht Barbosa de Souza. De mannen van Wandu willen iedereen het gevoel geven dat je er even tijd kan nemen voor jezelf en tot rust kan komen. “Het leven hoeft niet altijd zo gehaast te zijn.”

De komende tijd gaat Barbosa de Souza de menukaart verder uitbreiden voor ontbijt en lunch. Het pastelkleurig interieur straalt rust uit en bij elk klein detail kan hij een verhaal vertellen, zoals de koffiekopjes die zijn gemaakt uit slib van Nederlandse bodem. In de ruimte beneden worden kunstwerken en Braziliaanse parfums verkocht. “Iedereen die hier binnenkomt leert veel over de koffiecultuur, die een rijke geschiedenis heeft.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.