Brasserie Chez Nina in West ontstond bij een toevallige ontmoeting op het terras

Chez Nina Beeld Sophie Saddington

In coronatijd zaten ze toevallig naast elkaar op een terras in de Jan Pieter Heijestraat: chef en kookboekenschrijver Nina Olsson (49) en ondernemer Marcel Beemsterboer (56). Ze raakten aan de praat over wat ze aan de horeca gemist hadden en besloten uiteindelijk de brasserie Chez Nina te beginnen.

Wat eerst een bontgekleurd Caribisch restaurant was, is nu een zaak met een palet van warme marmertinten, grote planten en donkere houten accenten. Boven de tafels hangen melkglaslampen in de vorm van grote bollen. De wand naast de witte marmeren bar is gevuld met wijnflessen.

Olsson wil graag het brasserieconcept aanhouden: “Dat mensen in de ochtend kunnen binnenlopen met hun laptop en in de avond met vrienden voor een cocktail op het terras gaan.” Dat het menu volledig vegetarisch is, blijft op de achtergrond. “Veggie food wordt vaak gezien als gezond – en dat klopt – maar het is ook gewoon lekker eten.”

Overdag kunnen er allerlei hapjes worden besteld, zoals de Okonomi Waffles met zwarte boerenkool, gefermenteerde paddenstoelen en nori (€12). Ook voor het diner is shared dining mogelijk, bijvoorbeeld met de met kokos gestoofde linzen, geserveerd met yoghurt en gezuurde uien (€9). Verder heeft Chez Nina een uitgebreid drankassortiment van natuur- en veganistische wijnen, maar ook cocktails.

Als het concept aanslaat, is uitbreiden in de toekomst zeker een optie: “Niet om een keten te maken van dezelfde zaken, maar misschien een bakkerij of bloemenwinkel erbij.”

Chez Nina Van Limburg Stirumplein 10A

