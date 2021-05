Brandt & Levie wil snel weer leuke dingen doen met horecaondernemers

Geert van Wersch van Brandt & Levie. Beeld Nina Schollaardt

Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“Het sloeg in als een bom. Bij ons staat het personeel zij aan zij aan de snijtafel. Dat kon niet meer. Ook hoorden we dat er besmettingshaarden waren bij andere vleesverwerkingsbedrijven. Toen waren wij extra oplettend. We gaven voorheen workshops waarin we mensen leerden om worst te maken. Die hebben we steeds moeten afblazen.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We zijn nog terughoudend met het uitnodigen van mensen bij ons over de vloer, maar dat is het laatste waar ik me zorgen over maak. Wij leverden voornamelijk aan horecaondernemers. Die omzet missen wij nu. Dus ik hoop dat de horeca snel weer opengaat, zodat wij in samenwerking met verschillende restaurants leuke dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld een proeverij of een workshop organiseren. Ik vind het vooral belangrijk om dat weer op gang te krijgen.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“We hebben meegedaan aan een veiling van het Ronald McDonald Huis Emma, waar familie van zieke kinderen kan logeren. Toen pakten we flink uit, met een worstworkshop en een rondleiding in onze worstmakerij, zodat mensen een mooi bedrag zouden bieden. Helaas hebben we dat nog niet kunnen uitvoeren.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Die tenenkrommende slogan ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Uiteindelijk proberen wij er ook samen met onze leveranciers, het team en vooral onze klanten doorheen te komen.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“We verkopen steeds meer worst in Duitsland. Dat vind ik te gek. Dus als het weer allemaal kan, ga ik naar Duitsland om onze relaties te bezoeken. Maar wat ik echt belangrijk vind is de horeca helpen om weer op de been te komen door samen met hen proeverijen en workshops te organiseren.”

Brandt & Levie Archangelkade 9 brandtenlevie.nl

Tips? open@parool.nl.