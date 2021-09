We wandelden over een paadje in een dichtbegroeid bos. De combinatie van veel regen en zon zorgde voor hoge verwachtingen.

Onderweg kwam ik een oude man tegen. “Nog niks te vinden,” riep hij me hoofdschuddend toe. Vanuit mijn ooghoek zag ik dat zijn mand vol eekhoorntjesbrood lag. Zo gaat het meestal: de kenners delen hun favoriete paddoplek niet graag.

Samen met mijn dochter struinde ik verder, naar de open plek in het bos waar ik elk jaar paddenstoelen pluk. Helaas had de brompot de stek al flink geplunderd en vond ik niks dan een paar cantharellen.

Gratis

Teleurgesteld liep ik verder, tot ik op een ander pad kwam, waarlangs een gigantische bramenstruik groeide, vol rijp fruit. Mijn dochter, die niet van paddenstoelen houdt, slaakte een verrukt gilletje. We keerden terug zonder paddenstoelen, maar met een mand vol bramen en Mala met een shirt vol vlekken.

Bramen luiden het einde van de zomer in. Afhankelijk van de ligging van de bramenstruik is het fruit ergens in de loop van augustus of september rijp. Bramen zijn nu dus gratis af te halen in het park.

Als je in het wild gaat plukken, is het aan te raden een lange broek en iets met lange mouwen aan te trekken, om lelijke krassen te voorkomen. De rassen die voor in de moestuin gekweekt worden, hebben meestal geen doorns.

Volgens de overlevering moet de wildplukker niet na 29 september van de bramenstruik snoepen: vanaf die datum zou de duivel het fruit vertrappen en bespugen. Dat is niet hetgeen waar ik me zorgen over maak. Ik zou vooral even opletten dat je boven heuphoogte plukt. Duivels bestaan niet, maar honden pissen ook graag in het wild. En dat is geen sprookje.

Zie @samuellevie op Instagram voor een foto en filmpje van het gerecht.