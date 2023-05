Bram de Rooij tekent Amsterdamse gevels, maar net zo goed de dumplingstal op de Albert Cuyp

Bram de Rooij (48) maakt tekeningen van Amsterdamse gevels, maar beslist niet alleen van statige grachtenpanden. Hij vertelt.

U tekent niet alleen klassieke panden, maar ook de carwash in Almere.

“Haha, ja, ik teken voornamelijk in opdracht, en dat kan ook zomaar een carwash zijn. Ik vind dat juist leuk, weer eens wat anders.”

Zoals de dumplingstal op de Albert Cuyp.

“Mensen vragen mij vaak iets te tekenen voor een ander, als blijk van waardering. Dan gaat het dus om de band die de mensen hebben met die plek. Ik denk dan: als je op de Cuyp woont, hoort die stal er voor jou ook bij. Ik had het wel even gevraagd hoor, of ze de dumplingstal erbij wilden. En het grote bubbletea-reclamebord.”

Staat u dan met uw tekenblok op de straathoek?

“Ik kijk altijd hoe de zon staat op een huis, met een app. Ik wil de schaduwen goed hebben, zodat je net wat meer diepte in de tekening krijgt. Op het juiste moment ga ik dan langs, neem ik wat foto’s. In mijn atelier werk ik het uit. Ik ben ook weleens op straat gaan zitten, maar daar word ik onrustig van.”

Heeft u elk stadsdeel al in uw portfolio?

“Heel eerlijk: ik heb nog niks van buiten de Ring. Nieuw-West en Zuidoost heb ik nog niet getekend. Mensen zeggen weleens: ik heb niet zo’n bijzonder huis. Terwijl de architectuur vaak niet is wat een huis bijzonder voor iemand maakt. Een gekke struik of lantaarnpaal, of andere opvallendheden: mijn klanten zijn vaak juist blij verrast als dát soort dingen erin zitten. Die maken het wat persoonlijker. En trekken het weg van het cliché Amsterdam zoals je dat ziet in toeristenstalletjes.”