Bowls en smoothies bij de Fresh Addicts Club in Zuid: ‘Ik vond dat er zo weinig aanbod was voor gezond eten’

Beeld Hannah Bults

Wie geregeld door de Van Woustraat fietst heeft de roze stickers op de ramen van hoekpand nummer 45 met in reuzenletters ‘What the FAC?’ waarschijnlijk al gezien. FAC is de afkorting van Fresh Addicts Club, een health food-zaak, waarvan de deuren vorige maand openden.

Bowls, wraps, smoothies, koffie en meer kun je er vinden. “We zijn hier bezig met ‘biohacking’: zorgen dat je er zo goed mogelijk uitziet en je het beste voelt door de voeding die je eet,” zegt eigenaar en voedingsdeskundige Amber Sommer (37). Samen met een chef heeft ze een menu samengesteld op basis van de voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. Zo wordt er veel gedaan met supplementen als proteïnen, collageen en spirulina.

Van jongs af aan was Sommer al erg geïnteresseerd in eten en koken. Ze kookte altijd voor zichzelf en bestelde nooit, tot ze een aantal jaren geleden haar enkel brak. “Ik vond dat er zo weinig aanbod was voor gezond eten, zo is het idee geboren.”

De bar staat in het midden van de zaak, waar je de ingrediënten voor de bowls vindt. De prijzen beginnen bij €11,95 en lopen op tot €14,75. Daarbovenop kun je nog extra toppings toevoegen als truffel, kaviaar of Hollandse buffelmozzarella. Voor iedere bowl is er ook een vegan optie beschikbaar en alles wordt vers gemaakt. Uit de grote koeling haal je drankjes als ‘performance biertjes’, proteïnedrankjes en kombucha. Je kunt komen eten, afhalen of thuis laten bezorgen.

De kleuren op de muren zijn bijna niet te tellen; rood, oranje, groen, roze en een klein beetje wit. Dat wordt nog eens versterkt door de gekleurde ledverlichting aan roosters op het plafond en, niet te vergeten, een grote verlichte aubergine aan de muur. “Het moet een beetje rebels zijn,” zegt Sommer.

Fresh Addicts Club Van Woustraat 45H, Zuid Goed doel Voor elke verkochte FAC Forever Bottle, een duurzame waterfles (€4,95) gemaakt van rietsuiker, gaat er een fles schoon drinkwater naar schoolkinderen in Afrika. Opvallend De gekleurde ledverlichting aan het plafond en de sfeervolle discomuziek. Signature dish De Big FAC: een bowl met bulgur, ‘Redefine Meat’, gekaramelliseerde ui, geroosterde tomaten, corniche, wortel, ja­la­peño’s, gebakken uitjes, sesammix en cheddarsaus.

