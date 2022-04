Bouwen met hout heeft de toekomst: ‘Het slaat heel veel CO2 op’

The Natural Pavilion op de Floriade van eigenaar en ontwikkelaar Noordereng; bijna alle onderdelen zijn puur natuur. Beeld Daria Scagliola

De Floriade in Almere draait helemaal rond de vraag hoe steden groener en duurzamer kunnen en dat komt allemaal samen in één gebouw. In The Natural Pavilion zijn bijna alle onderdelen ‘biobased’, oftewel puur natuur. Op de tienjaarlijkse tuinbouwtentoonstelling wordt het voorgesteld als ‘het meest natuurlijke gebouw van de Floriade’. Het bestaat voor meer dan 95 procent uit biobased bouwmaterialen.

Zo komen de trapleuningen van essenhout uit een bos even verderop in Almere waar veel bomen ten prooi zijn gevallen aan essentaksterfte. Bij de entree is de vloer bekleed met een mozaïek van spinaziezaad in natuurlijke epoxylijm. “De eerste vloer in de wereld die gemaakt is van zaden,” zegt Gerben Kuipers van Noordereng, de eigenaar en ontwikkelaar van het paviljoen.

Het paviljoen pronkt verder met balustrades van visnetten, linoleum dat een tweede leven heeft gekregen en houten heipalen die ondanks het hoge grondwater in de polder niet rotten (zie kader). In de binnenwanden van het paviljoen is het hout verwerkt van drieduizend gebruikte dakramen die in gevangenissen eerst zijn ontdaan van spijkers.

Het hergebruik is indrukwekkend en het paviljoen is een etalage voor soms eeuwenoude biobased isolatiematerialen als vlas en lisdodden, maar de noviteit die nog het meest bijdraagt aan de duurzaamheid van het gebouw, is de constructie van oersterk naaldhout die in vakjargon CLT heet, cross laminated timber. Doordat houten planken, van de douglasspar in dit geval, kruislings worden verlijmd ontstaat een draagconstructie die met gemak zo’n immense tentoonstellingsruimte kan torsen. Of woningen. Woontorens zelfs.

Al jaren bieden deze massieve en toch innovatieve staketsels nieuwe mogelijkheden voor het bouwen met hout. In Amsterdam is dat ook al gedemonstreerd door goeddeels houten gebouwen als Patch22, Hotel Jakarta, Stories en de 21 verdiepingen tellende woontoren Haut. De gemeente houdt het zelfs voor mogelijk dat vanaf 2025 een op de vijf woningen in de stad van hout worden gebouwd. Projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en grote aannemers hebben daar vorig jaar hun handtekening onder gezet. In Zuidoost wordt een hele buurt gebouwd van zo’n zevenhonderd houten woningen.

Het imago

Houtbouw kan veel klimaatvriendelijker zijn dan bouwen met beton. Bij de productie van cement komt veel CO 2 vrij, terwijl de bouw van houten woningen de kans biedt om door bomen uit de lucht gehaalde CO 2 tot in lengte van dagen vast te leggen in het hout. Bij het paviljoen op de Floriade gaat het om 352 ton CO 2 , ongeveer wat honderd huishoudens per jaar uitstoten voor gas en licht. Niet gek voor een hoeveelheid hout die volgens leverancier Staatsbosbeheer in alle Nederlandse bossen samen in 33 minuten weer aangroeit.

The Natural Pavilion. ‘Woningeigenaren vragen zich af: wil ik daarin wonen en vertrouw ik die materialen?’ Beeld Daria Scagliola

De Floriade kan helpen om de koudwatervrees rond het bouwen met hout weg te nemen, hopen wetenschappers. Een groot publiek kan hier het houten paviljoen met eigen ogen bekijken, zegt onderzoeker Pablo van der Lugt die voor de TU Delft onderzoek doet naar biobased bouwen. Bij het Amsterdamse instituut voor stadsonderzoek AMS-Institute liet hij een boekje verschijnen dat ‘houtbouwmythes’ moet ontzenuwen, maar zo’n draagconstructie bekijken en aanraken zal pas echt vertrouwen wekken, verwacht hij. “Je beukt tegen die wanden en voelt hoe stevig en solide het is.”

“Je moet ook het imago en de vraag ontwikkelen. Woningeigenaren vragen zich af: wil ik daarin wonen en vertrouw ik die materialen?” zegt Joke Dufourmont van AMS-Institute. Van der Lugt: “Iedereen kent het filmpje van de drie biggetjes met als boodschap dat je in een bakstenen huis moet wonen, want de huisjes van hout en stro gaan zo om. Het lijkt me leuk om een plaatje toe te voegen met een huis gebouwd van CLT. Dat is zo stevig, zo solide dat de grote boze wolf het niet omver kan blazen. En het voordeel is dat het hout teruggroeit en heel veel CO 2 opslaat. Dus het slimste biggetje heeft een CLT-huis, want de bakstenen raken op.”

Minder geluidswerend?

Een andere ‘houtbouwmythe’ is dat hout brandgevaarlijk is. Dat is volgens Van der Lugt een fabeltje dat teruggaat tot de Middeleeuwen toen in veel huizen ook brandbaarder materiaal was verwerkt, zoals riet, en binnenshuis nog gekookt werd met open vuur. “Je kunt een vlam bij CLT houden, maar het verschroeit alleen een beetje. Het brandt niet.”

Zo weerlegt hij ook de zorg dat hout onderhoudsgevoelig is en het gevaar van ontbossing. In Europese bossen groeit al jaren veel meer hout bij dan er wordt gekapt. “Per jaar groeit in Europa 800 miljoen kubieke meter bij, terwijl er 500 miljoen kuub wordt geoogst.” Genoeg voor 1 miljoen woningen per jaar, rekent Van der Lugt voor.

Het kwetsbaarste punt is nog dat hout minder geluidswerend is dan beton. Een heel zwaar materiaal neemt meer trillingen op.” Maar het moderne hout veel meer dan de balkenvloeren in oude Amsterdamse etagewoningen.

Nieuw appartementencomplex in de Buiksloterham dat voor ruim driekwart uit hout bestaat. Beeld Jakob van Vliet

Van oudsher heeft beton in Nederland een streepje voor, analyseert Van der Lugt. Gevolg is dat de klimaatschade door beton en het alternatief dat hout kan zijn niet volledig worden meegeteld bij aanbestedingen en bouweisen. Beton geldt op papier als goed recyclebaar, terwijl hout nog altijd te boek staat als een materiaal dat ooit in de verbrandingsoven belandt. En dat terwijl de massief houten onderdelen van tegenwoordig eeuwen meekunnen en ook nog goed herbruikbaar zijn. Nederland is een van de weinige landen in Europa waar nog niet wordt meegeteld dat hout CO 2 vastlegt. “Dat zijn zeker dingen die in de regelgeving veranderd moeten worden,” zegt Van der Lugt.

Dat is ook zijn antwoord op het prijsverschil waardoor hout als bouwmateriaal vooralsnog 10 procent duurder is dan beton. Als voor beton en hout een reële CO 2 -prijs wordt gerekend, komt hout als vanzelf bovendrijven als duurzaam alternatief. In de tussentijd helpt het dat de gemeente houtbouw aanprijst door de afspraken met bouwers en ontwikkelaars om al in 2025 voor 20 procent met hout te bouwen in Amsterdam. “Die afspraken verzekeren de markt dat de vraag naar hout eraan komt,” zegt Dufourmont.

Snel bouwen

In de Buiksloterham in Noord werd eerder deze maand nog een appartementencomplex opgeleverd dat voor ruim driekwart uit hout bestaat. Bouwer Finch Buildings is blij met de Amsterdamse afspraken, zegt architect Jurrian Knijtijzer die het bedrijf in 2014 begon in Amsterdam met de bedoeling CO 2 vast te leggen in houten modules die als legosteentjes worden opgestapeld. “Hout is eigenlijk gestolde CO 2 ,” zegt hij. “Wij merken dat traditionele aannemers nu zeggen: hout, daar moeten we iets mee.”

Bij de oplevering van de 22 appartementen konden bezoekers zich nauwelijks bedwingen om op het houtwerk te kloppen, het even aan te raken. “Het is heel aaibaar,” zegt Knijtijzer. Hij prijst het uitgebalanceerde binnenklimaat aan van een houten huis omdat het materiaal als vanzelf vocht opneemt en afgeeft afhankelijk van de luchtvochtigheid.

Een ander voordeel is de snelheid waarmee gebouwd kan worden. Omdat het gebouw bestaat uit losse modules die in een fabriek worden gebouwd, is het eenmaal op de bouwplaats een kwestie van maanden voordat het wooncomplex er staat. “Door in een fabriek te bouwen, verspillen we veel minder grondstoffen.”

Door de geringe diepte in combinatie met de hoogte van zeven etages was voor de stabiliteit in dit geval nog wel een betonnen kern nodig rond de liftschacht, maar in Alkmaar bouwt Finch al aan een complex van vijf woonlagen dat voor 95 procent uit hout bestaat.

“Het kan gewoon, het is er, je hoeft er niet bang voor te zijn,” zegt Knijtijzer over het bouwen met hout. “Accepteer het nou gewoon als oplossing.” De twijfels zullen snel vervliegen, verwacht hij. “Ik denk dat we over tien jaar vergaderen over de vraag of we überhaupt nog een gebouw maken van beton.”