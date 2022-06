Borrelplankjes, salades en soepen: deze nieuwe kookboeken brengen je in zomerse sferen

Suriname, Oostenrijk, Java: waarom zou je deze zomer gaan reizen als je de hele wereld op je bord kunt krijgen? Met deze elf kookboekentips van culinair kenner Jonah Freud is dat een kwestie van doe-het-zelven.

Borrelbijbel

Ramon Brugman

De borrelplank is helemaal in. Nog sterker, er zitten hele filosofieën achter borrelplanken die op tafel komen. Een movie night-plank voor een avondje films kijken met popcorn- en chipsvarianten of een bistroplank als aperitief van een Frans diner met oesters en steak tartaar. Een borrelplank volstaat vaak als voorgerecht, wat heel veel mensen zeer handig vinden. In een enkel geval kan een goed gevulde borrelplank zelfs dienstdoen als compleet diner. Ramon Brugman, die we vooral kennen van het tv-programma BinnensteBuiten, neemt ons mee de wereld over aan de hand van borrelhapjes.

Carrera, €34,-

Switi Sranan

Noni Kooiman

Met het boek Switi Sranan neemt Noni Kooiman ons mee op reis door de Surinaamse keuken. Het zeer kleurrijke boek geeft in meer dan 120 recepten bekende en minder bekende gerechten. De recepten zijn ingedeeld aan de hand van de diverse bevolkingsgroepen die in Suriname leven. Kooiman, zelf afkomstig uit een Creoolse Surinaamse familie, woonde als kind een aantal jaren in Suriname. Als kok, foodstylist en receptenschrijver was het al tijden haar grootste wens om een Surinaams kookboek te maken. Dat is dus nu (goed) gelukt.

Carrera, €35,-

Portugal – The Cookbook (Engelstalig)

Leandro Carreira

Wederom maakte mijn kookboekenhart een sprongetje toen de nieuwste kookboekentitel van uitgeverij Phaidon binnenkwam. Weer zo’n mooi uitgegeven boek en daarbij over een keuken waarvan eigenlijk maar zeer weinig kookboeken voorhanden zijn. Portugal is een geliefd vakantieland, dat komt niet alleen door de zon, kust en schoonheid van het land maar ook door de keuken. Deze staat bekend als een arme keuken, maar dat maakt de gerechten er zeer zeker niet minder lekker om. In dit boek staan meer dan 500 recepten. Ik viel meteen voor de hartigecakerecepten met onder andere sardines en bacalhau.

Phaidon, €39,-

Java

Maureen Tan

Het eerste kookboek van Maureen Tan gaf gerechten van de hele Indonesische archipel. Zelf groeide ze op in een van oorsprong Javaanse familie en het is dan ook niet meer dan logisch dat er nu een boek van haar hand is verschenen met alleen maar Javaanse gerechten waar veel familierecepten van Tan in zijn opgenomen. Het boek is onderverdeeld in West-Java, Midden-Java en Oost-Java en Madura. Deze regio’s hebben elk hun eigen smaakmakers. Zo is de keuken van Midden-Java het zoetst en wordt er in Oost-Java juist pittiger gekookt. Doordat het een specifiek op Java gericht kookboek is, staan er veel gerechten in die je niet in de meer algemene Indonesische kookboeken zal tegenkomen.

Carrera, €35,-

Nistisima

Georgina Hayden

Misschien wel het fijnste kookboek dat onlangs verscheen is dit mediterrane, veganistische boek van Georgina Hayden. De niet alledaagse titel is het Griekse woord voor ‘vastenvoedsel’. Het verwijst naar de orthodoxe gelovigen die tijdens de vastendagen geen dierlijke producten eten. Veganistisch eten kan dan heel modern overkomen, het is al zo oud als de weg naar Rome. Hayden heeft Grieks-Cypriotische grootouders en de recepten in dit boek vinden ook vooral daar hun oorsprong. Dat maakt het tot een zeer zomers boek waar je wel elke dag uit zou willen koken. (Overigens ook al bedacht hoe fijn het is dat je veel minder koeling nodig hebt op warme zomerse dagen als je geen dierlijke producten gebruikt?)

Good Cook, €30,95

Soep Bouillon Brood

Rachel Allen

Een beetje culiliefhebber had ooit vooral één grote droom, en dat was op een dag afreizen naar de Ierse kookschool Ballymaloe van Darina Allen. Rachel Allen (geboren O’Neill) begon als achttienjarige aan een opleiding op Ballymaloe en pakte het slim aan: ze werd verliefd op de zoon van en trouwde met hem. Officieel dus geen bloedverwant van Darina, maar het dragen van dezelfde achternaam en haar enorme gepassioneerdheid voor koken maakten haar wereldberoemd. Ze maakt tv-programma’s, schreef verschillende succesvolle kookboeken en onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van haar boek over soep. Niet alleen boordevol soepen, maar ook met broodrecepten en allerlei garnituren en bijgerechten.

Good Cook, €27,50

Dutch oven – 60 nieuwe recepten

Tim Ziegeweidt en Sebastian Buchner

Hoe leuk is het om in de zomervakantie op een plek terecht te komen waar je een vuurtje mag stoken om vervolgens in en boven dat vuurtje je maaltijd te bereiden. De zogenaamde Dutch oven is daar de ultieme pan voor. Een Dutch oven is een ooit oorspronkelijk in Nederland uitgevonden pan van gietijzer. De pan heeft een deksel dat, omgekeerd, als koekenpan te gebruiken is en de pan is bij uitstek geschikt om in een open vuur te zetten. Hij gaat levenslang mee en behalve soepen en stoofschotels kunnen er ook cakes en broden in worden gebakken. Dit boekje is een vervolg op het eerder verschenen boek Dutch oven, met hierin ter inspiratie 60 nieuwe recepten.

Veltman, €17,-

That Sounds So Good

Carla Lalli Music

De vrouw met de prachtige naam Carla Lalli Music komt uit de stal van het Amerikaanse magazine Bon Appétit. Een tijdschrift dat al sinds 1956 bestaat en tot voor kort met regelmaat in het nieuws was omdat het er niet zo fraai aan toeging. Zo werden de gekleurde medewerkers er minder goed bedeeld dan de witte mens. In 2020 werd de gehele oude redactie vervangen en mevrouw Music keerde toen terug nadat ze eerder uit onvrede was vertrokken. Het blad is goed voor vele culinaire invloeden in de westerse wereld en er verschijnen momenteel verschillende boeken van medewerkers, ook in Nederlandse vertaling. De boeken zijn van deze tijd: fris, eenvoudig, snel klaar voor door de week en uitgebreider koken in het weekeinde. De nadruk ligt op groente, maar vlees (en een heel klein beetje vis) wordt niet geschuwd.

Carrera, €35,-

Kook!

Maarten van den Biggelaar

Ondernemer Maarten van den Biggelaar is een veelzijdig man. Voor mij is van het grootste belang geweest dat hij ooit Dansen bij Jansen heeft opgericht, de discotheek in de Handboogstraat waar ook ik het menigmaal ochtend heb zien worden. Van den Biggelaar heeft nu een kookboek geschreven. Het oogt als een mannenkookboek, die zijn namelijk graag breedsprakig over eten – dat hebben vrouwen toch minder. Maar juist de man wil een heel praktisch recept voorgeschoteld krijgen en vrouwen lezen graag meer over eten. De Big (zoals hij zichzelf noemt) vindt koken het rustpunt van de dag en trekt er gemiddeld een half uur voor uit. Hij schrijft vrolijk en onderhoudend over het hoe en waarom van zijn manier van koken. Geen gekkigheid, gewoon dagelijkse kost.

Podium, €30,-

Natuurlijk Oostenrijk

Laura de Grave

Niet alleen in de winter maar ook in de andere seizoenen blijkt Oostenrijk een prachtig land te zijn. Ik kom er opeens regelmatig omdat mijn zoon daar een hostel is begonnen in zo’n prachtig bergdorpje vanwaar je niet alleen kan skiën maar ook wandelen, fietsen en vooral genieten van de natuur. Echter een dingetje, voor het eten hoef ik er niet naar toe. Daar dacht Laura de Grave anders over. Per motor trok ze door Oostenrijk om aan chefs ter plekke hun receptuur te vragen die ze opschreef in dit fraai uitgegeven boek. Ze bezocht boeren in het hele land die op het gebied van biologische landbouw voorop blijken te lopen in Europa. Ook de Oostenrijkse wijn komt aan bod. Het Oostenrijks toeristenbureau verleende hand- en spandiensten bij de totstandkoming.

Brandt, €30,-

Salade freak

Jess Damuck

Op het moment dat ik deze teksten wilde doorsturen naar Het Parool kwam het boek Salade freak binnen. Zomerser kan ik het niet maken. Een zeer vrolijk en vooral smakelijk boek vol met salades voor elke dag. Met een voorwoord van de wereldberoemde Amerikaanse mediamagnaat Martha Stewart die, zo lezen we, elke dag een salade eet. Jess Damuck, de auteur van dit boek, werkte lang voor Stewart dus heeft een kort lijntje. Lang geleden dat er een nieuw echt fijn saladeboek binnenkwam. Ik denk dat het de komende maanden veel inspiratie gaat geven.

Good Cook, €27,50