Boomgaardwandeling met glühwein en biologische boodschappen doen bij de Fruittuin van West

Van ondernemers wordt in coronatijd veel creativiteit gevraagd. Hoe gaan ze om met de lockdown? Dat lees je in de rubriek Open tijdens corona. Vandaag: bij de Fruittuin van West kun je nog door de boomgaard wandelen en biologische producten kopen. Mede-eigenaar Lisan Sturkenboom (50) vertelt.

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Wij zijn denk ik wel de laatsten die mogen klagen. We hebben een boerderij met een tuincafé, een winkel met biologische producten en een grote boomgaard. De laatste twee mogen openblijven en in het café doen we dranken to go. Vergaderingen, feesten en borrels hebben we moeten afzeggen. Dat is hartstikke jammer. Sinds de lockdown bezoeken meer mensen de winkel en nemen ze meer tijd om boodschappen te doen. Er is meer aandacht voor goed voedsel.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We missen nu helaas de nieuwjaarsborrels. Gelukkig kunnen bezoekers nog wel met glühwein door de boomgaard lopen. Iedereen is erg blij dat we open mogen blijven. Mensen vinden het fijn hier. Ze vinden het relaxed om hier boodschappen te doen en tegelijkertijd lekker de kinderen buiten te laten rondrennen.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“We hebben een speurtocht voor kinderen door de boomgaard opgezet, maar dat doen we altijd. De échte creativiteit komt straks weer als alles open mag. Voor nu blijven we vooral heel vriendelijk tegen onze klanten, want dat kan op anderhalve meter ook.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Koesteren wat je hebt. Ik vind het zo erg om te zien dat bij ondernemers de rek eruit is en dat veel mensen eenzaam zijn. Dan hebben wij makkelijk praten. Ik kan niet anders doen dan ervoor zorgen dat we laagdrempelig zijn voor iedereen. We delen de ruimte op onze boerderij graag met anderen; daar hoeven ze geen toegang voor te betalen.”

Wat is het eerste dat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Persoonlijk ga ik met vrienden afspreken en de horeca bezoeken. Voor onze zaak hopen we dat we alle feesten weer kunnen houden en mensen kunnen ontvangen. Voor de lockdown deden we wel eens pizza-avonden buiten en concerten in de boomgaard, die willen we erin gaan houden.”

