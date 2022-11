Boom zkt. tuin of balkon: deze club geeft 3000 bomen weg in Amsterdam

Beeld Shutterstock

Jullie willen Amsterdam omtoveren tot stadsbos. Waarom?

“Bomen helpen de stad gezond te houden. Dat is steeds belangrijker, omdat je ook in Amsterdam de effecten van klimaatverandering merkt. We krijgen vaker heftige regenbuien; bomen kunnen veel regenwater opnemen, zodat straten minder vollopen. Ook bieden bomen schaduw bij hitte en houden ze de stad koeler. En ze dragen bij aan de biodiversiteit.”

Én we worden er blij van.

“Ja, groen maakt gelukkig.”

Zijn het allemaal dezelfde bomen?

“Nee, vier verschillende soorten: de krentenboom, walnotenboom, kastanjeboom en haagbeuk. De krentenboom is bijvoorbeeld fijn omdat hij lekker klein blijft, dus voor veel tuinen geschikt. En ze zijn nu minder dan een meter groot, dus je kunt ze met de fiets komen ophalen in Oost. Aanmelden kan online.”

Wat als je geen tuin hebt?

“De beste plek voor een boom is in de grond, dan kan hij het best groeien. Maar je kunt ook beginnen met een pot op je balkon. Wie weet, kun je hem dan in de toekomst in een tuin planten. Of je geeft hem cadeau aan iemand met een tuin.”

Dus niet met je schep in het park aan de gang gaan?

“Nee, het moet echt privéterrein zijn, in de openbare ruimte is het niet toegestaan om zomaar een boom planten. Er liggen allemaal leidingen en kabels in de grond.”

Wanneer is het stadsbos geslaagd?

“Als je de deur uitstapt en je het ­gevoel hebt dat je in de natuur bent. Het bosgevoel, maar dan op straat. Hopelijk plaatsen veel mensen de bomen in hun voortuin, dan kunnen anderen ervan meegenieten.”