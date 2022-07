Bonne Suits & Galerie de Schans is kledingwinkel, expo en buurtcentrum ineen

Beeld Sophie Saddington

Bij Bonne Suits & Galerie de Schans in het centrum zou je niet verwachten dat de binnenruimte nog zo ver doorloopt. Voorin hangen de Bonne Suits: minimalistische, uniseks pakken die bestaan uit een jas en een broek. Loop verder en je vindt een grote boekenkast met verschillende kunstboeken en oude strips (€10 per stuk). De rest van de ruimte wordt gevuld met kunst en design.

Eigenaar Bonne Reijn (31) opende vier jaar geleden zijn eerste winkel, Zeedijk 60. Het nieuwe pand is in de eerste instantie ook een Bonne Suitswinkel (een pak kost €260), maar daarnaast heeft het vooral een culturele invulling. Reijn: “Het pand is 200 vierkante meter groot. Ik wil dat het tegelijk een galerie, een plek voor performance en een buurtcentrum voor jongeren is.”

Reijn is geboren en getogen in Amsterdam en een trouwe buurtbewoner. De binnenstad is volgens hem geen plek meer voor Amsterdammers, maar voor toeristen. Als jonge ondernemer probeert hij daar verandering in te brengen. “Ik wil een plek voor Amsterdammers creëren, met focus op jongeren.” Jeugdhulporganisatie @ease krijgt een plek in het pand en in de kelder komt een studio waar jongeren muziek kunnen produceren.

Al vanaf zijn achttiende verzamelt Reijn kunstwerken, die nu in het pand te bewonderen zijn. “Ik heb de kunstenaars gevraagd om een actueel werk erbij te hangen, geïnteresseerden kunnen het kopen.” Na de huidige openingstentoonstelling is het de bedoeling dat er shows komen van lokale kunstenaars en jong talent van de Rijksakademie en Gerrit Rietveld Academie.

Bonne Suits & Galerie De Schans

Warmoesstraat 67

