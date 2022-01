Bonbons met witte chocolade en Thaise basilicum bij koffiezaak Harvey

Beeld Daphne Lucker

Koffiezaak Harvey heeft het uiterlijk van een nette Franse bistro – door de vloer met zeshoekige witte tegeltjes, marmeren tafels en de vintage stoelen van gevlochten riet. Maar de eigenaren willen Harvey toegankelijk maken voor alle buurtbewoners. “We willen het niet te chic laten voelen. Mensen kunnen met hun hond naar binnen, kinderen kunnen hier rondrennen, maar het moet er wel verzorgd uitzien,” zegt mede-eigenaar Barend Raaff (46).

Met zijn vrouw en een aantal buren runt hij de nieuwe zaak op de plek waar eerst koffietent Bouchée zat. Raaffs vrouw bestuurt al twintig jaar kindertehuizen in Sri Lanka. De verpakkingen van het gebak en de thee worden daar gemaakt door Sri Lankaanse vrouwen. Raaff: “Wij moeten regelmatig die kant op en dan nemen we de spullen mee naar Nederland.”

De zus van Raaff, Auke, werkt ook bij Harvey. Zij is patissier en maakt lekkernijen voor naast de koffie of om mee te nemen, zoals de bonbon met witte chocolade en Thaise basilicum, of de bonbon met pure chocolade, eucalyptus en macadamianoten (15 stuks voor €22,50). De vegan gember-limoentaart (€4,50 voor een stukje) en de gember-chili granola zijn ook huisgemaakt.

Als je aan het tafeltje linksachter zit, naast de kinderhoek, valt het je misschien niet zo snel op: dat piepkleine grijze deurtje van tien centimeter hoog. “Het is eigenlijk geheim. Daar woont de heel kleine kat Harvey,” zegt Raaff en knipoogt. “Kinderen zijn dan nieuwsgierig en gaan kijken of hij thuis is, heel grappig.”

