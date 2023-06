Bommetje doen in het zwembad of toch niet? Zwemmers van het Sloterparkbad over de huisregels in Julidanschoreografie ‘Banenzwemmers’

Geen bommetjes in het banenbad. Snelle zwemmers in hun eigen baan. Niet blijven hangen bij het keerpunt. Over dit soort geschreven en ongeschreven regels gaat Banenzwemmers, het danshoorspel van Susanne Marx dat op het festival Julidans wordt uitgevoerd in het Sloterparkbad.

“Jullie bestaan voor zeventig procent uit water. Jullie hebben het elke dag nodig.” Aan het woord is het zwembad. Om precies te zijn: het vijf meter diepe springbassin in het Sloterparkbad. Tijdens de repetitie van de voorstelling Banenzwemmers klinkt de vriendelijke zwembadstem – vermengd met watergekabbel, hoorspelgeluiden en sfeervolle muziek – nog uit een grote luidspreker. Maar bij de twaalf voorstellingen in juli zullen de toeschouwers deze soundscape te horen krijgen op een koptelefoon.

En het blijft niet bij een hoorspel, waar zwemmers van uiteenlopende leeftijden en achtergronden aan meedoen. Vanaf de tribune in het springbad is te zien hoe ze langzaam binnendruppelen, op de badrand gaan zitten of rituelen uitvoeren, voordat ze het water in gaan. De een soepel glijdend, anderen weer krachtig duikend of met veel waterverplaatsing plonzend. Hoe meer zwemmers het water in gaan om hun baantjes te trekken, hoe meer we patronen gaan zien. Hier wordt niet lukraak wat gezwommen, hier gelden verkeersregels. Het loopt echter spaak als steeds meer zwemmers uit omliggende zwemstroken worden samengevoegd en er een zwemfile ontstaat in baan drie.

De synchroonzwemmers tijdens de repetitie van ‘Banenzwemmers’ in het Sloterparkbad. Beeld Dingena Mol

Keerpuntmoment

Voor regisseur Susanne Marx (61) begon Banenzwemmers met een moment van irritatie. “Als ik naar een project toewerk, ga ik veel fietsen en zwemmen. Bij het banenzwemmen stuitte ik eens op twee oudere dames die zo breeduit naast elkaar zwommen dat ik er niet langs kon en ik zei daar wat van. Achteraf begon ik te denken over al die regels in zo’n zwembad. We moeten deze openbare ruimte delen en hoe doe je dat? Je hebt je individuele belang, je wilt doorzwemmen en in de flow blijven. Maar er zijn natuurlijk ook collectieve normen die zeggen dat je elkaar niet opzij duwt of uitscheldt.”

Voor zwemster Saskia van der Sluis (52) waren veel van die regels aanvankelijk nieuw. “Ik ben begonnen met zwemmen in coronatijd, in open water. Overal in de stad ken ik plekken waar je vrijuit kunt zwemmen. Ik wilde borstcrawltraining doen om langere stukken door te zwemmen. Daarvoor belandde ik in het buitenbad van het De Mirandabad en daar ontdekte ik al die regels. Dat er langzame banen zijn en banen voor snelle borstcrawlers. Dat ze je voeten mogen aantikken als ze je willen inhalen – panisch werd ik daarvan! Of dat je alleen in een hoekje uiterst rechts mag uitrusten, omdat je anders iemands keerpunt verpest.”

Theater in het water

Jane Dieling (40) – die tijdens de repetitite een paar fraaie sprongen van de duikplank laat zien – werkte al eerder samen met Susanne Marx, in een voorstelling over kickboxende vrouwen. “Susannes mailtje om mee te doen kwam als geroepen. Ik doe een theateropleiding en was alleen maar bezig met school en theater maken. Ik dacht: oh, hoe lekker is het om weer eens te gaan zwemmen. Tegelijkertijd wilde ik ook weten hoe Susanne dit zou organiseren. Theatermaken in het water is een uitdaging.”

Bauke de Witte kwam weer op een andere manier in aanraking met het project: “Ik heb vroeger gewaterpolood en wilde de training hier, in het Sloterparkbad weer oppakken. Ik zag die advertentie hangen: ‘banenzwemmers gevraagd’ en wist meteen: dit heb ik nodig. Waterpolo is heel intensief en het is ook best een harde sport. Terwijl ik eigenlijk heel vreedzaam ben. Ik heb bijna geen ergernis in het water en ik wilde kijken wat er gebeurt als ik met zo’n groep meezwem. Ik doe deze repetities nu bijna synchroon met waterpolotraining. Ik verwachtte dat dit voor mij een recreatief iets zou zijn, maar omdat je samen iets maakt, is dit ook behoorlijk intensief.”

Zeemeerminnenstaart

Terug naar die repetitie. Terwijl de grote groep zich bezighoudt met het aanleren van de uitgestippelde zwemroutines, krijgen plukjes deelnemers les in de kunst van het zeemeerminzwemmen. Zo’n kleurige vissenstaart ziet er prachtig uit, maar ermee zwemmen blijkt nog een hele uitdaging. “Het gaat niet om de snelheid,” houdt de instructrice haar leerlingen voor, “het gaat om het drama dat je erin stopt.” Een aspirant-meermin ziet het net anders: “De uitdaging is vooral om je hoofd boven water te houden.”

Ondertussen worden in het bad de bolletjeslijnen weggehaald. Al snel verandert het banenzwemmen in, zoals Susanne Marx het noemt: een happy chaos. Er wordt gedoken: sierlijk van de hoge, bommetjes van de kant. Er wordt met ballen geworpen. En van links en rechts worden bontgetinte zwemnoodles het water ingegooid. Van opgekropte banenzwemmersfrustraties is al gauw niets meer te merken: zwemmers geven elkaar ineens volop de ruimte. Volgens Jane is dat het psychologische effect van de lijnen: “Die banen houden alles strak, maar als die wegvallen vervaagt het. Je trainingsschema is dan ineens niet meer zo belangrijk.”

Rebecca Wijnruit (productie, met slippers en korte broek) evalueert de repetitie voor ‘Banenzwemmers’. Links Jane Dieling. Beeld Dingena Mol

Hand opsteken voor schoonzwemmen

“Voor mij is dat wegvallen van de lijnen het teken dat ik mag ophouden met trainen,” aldus Saskia van der Sluis. “Dan mag ik weer spelen, net als toen ik klein was. Je wordt gedragen door het water en dat geeft ontzettend veel vrijheid. Ik heb zelfs mijn hand opgestoken voor het schoonzwemmen. Ik zie mijzelf niet als een sierlijke schoonzwemmende persoon. Maar toen die mogelijkheid voorbijkwam, wilde ik dat ook zo serieus mogelijk doen, met mijn bouw.” Bauke de Witte vult aan: “Het is precies zoals je op de geluidsband hoort: je bestaat voor zeventig procent uit water. Als je geboren wordt, kom je ook uit het water. Daarom is het een tweede natuur om in het water te zijn.”

Het zwembad krijgt het laatste woord: “Zo stippelt zich een route uit. Ze leren hun lichaam kennen. En als ze het bad uitkomen, worden ze opnieuw geboren.”

Banenzwemmers is te zien in het Sloterparkbad van 6 t/m 15 juli.