Boetiekhotel Jan Luyken opent in historisch herenhuis in P.C. Hooftbuurt

Hotel Jan Luyken. Beeld Koosje Koolbergen

Helemaal nieuw is het pand op de Jan Luijkenstraat niet. De drie huizen, nummer 54, 56 en 58, werden in 1955 door de familie Schaik omgebouwd tot hotel. Sindsdien is dat niet veranderd. Dat het oorspronkelijk drie oude herenhuizen waren, kun je in het interieur goed zien.

Zo zijn er drie verschillende trappenhuizen en hebben de kamers aan de voorkant glas-in-loodramen. Sommige hotelkamers hebben kleine nisjes en hoekjes om te zitten. Contrasterend is de strakke, hippe inrichting van de kleine kamers met zwart-wit geblokte badkamers. Aan de achterkant kijk je uit op de P.C.Hooftstraat; je bent een steenworp verwijderd van het Museumplein.

Sinds het hotel is overgenomen door de Zien Group, onderging het een grote transformatie. Niet alleen werd er grondig verbouwd, ook het concept is helemaal omgegooid. De eigenaren noemen het zelf liever geen hotel, maar een ‘boutique townhouse’.

“We hebben veel zakenmensen, die willen graag rust. Ze kunnen inchecken met hun telefoon en hoeven met niemand te praten,” zegt manager Maarten Benschop (33). Gasten mogen zelf bepalen hoe ze het hotel gebruiken. “Maar als je wilt, kun je gezelschap opzoeken en een praatje komen maken, een drankje pakken achter de bar, of een snack eten in de gezamenlijke keuken of huiskamer.”

Behalve overnachten (€250-€400 per kamer) kunnen gasten hier ook fitnessen, koffiedrinken, uitrusten in de tuin of een fiets lenen. Bijbetalen is niet nodig: alles is onderdeel van ‘de ervaring’.

