Boerenkoolstamp? Ik vul er liever ravioli mee!

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op boerenkool.

Ik las een onderzoek naar de favoriete stamppotten van Nederland. Boerenkool blijkt met stip op één te staan en is daarmee de favoriete winterkost. Zelf behoor ik niet tot de fans – doe mij maar andijviestamppot.

Dat betekent niet dat ik de kroezige wintergroente niet waardeer. Terwijl heel Nederland de boerenkool door de piepers stampt, maak ik er ander lekkers van. Zo vind ik boerenkool perfect voor in de soep met veel knoflook en oud brood, ik vul er ravioli mee of verwerk hem met veel ansjovis of uitgebakken spek in salades.

Er zijn verschillende soorten boerenkool. Ik sloeg er De dikke Van Dam op na: Johannes vertelt me dat de verschillende boerenkoolsoorten met elkaar gemeen hebben dat ze geen krop vormen. Anders dan bijvoorbeeld rode kool, spitskool en Chinese kool blijven de bladeren openstaan. De Latijnse naam is dan ook brassica acephala, ‘kool zonder hoofd’.

Samuel Levie. Beeld Sjoukje Bierma

Beyoncé & co

Dat de nederige boerenkool zo populair is en allerlei krachten wordt toegedicht, heeft deels te maken met de marketingcampagnes die voor de groente zijn bedacht. Dat begon in de VS. Daar was een klein pr-bureau dat een indrukwekkende ­guerillacampagne lanceerde en ­vervolgens was er een boer die de merchandise op zich nam. Niet onverdienstelijk, want sterren als Beyoncé lieten zich fotograferen met een trui en muts waarop het woord ‘kale’ te lezen viel, het Engelse woord voor boerenkool.

In Nederland viel de campagne ook op. Mij werd gevraagd of we met ons bureau Food Cabinet hier een campagne wilden optuigen. Het eerste wat ik deed, was in het bijzijn van de klant en op een groot scherm de in de VS populaire kale-mutsen googelen. Het leverde bijzondere afbeeldingen op, maar we besloten dat we hier beter een boerenkooltrui konden lanceren.

En voor iedereen die het houdt op piepers en boerenkool: in een taart gaan ze ook goed.

Recept: kruidige boerenkool- en piepertaart Ingrediënten - 250 g geschilde aardappelen

- 300 g boerenkool

- 2 uien

- 4 tenen knoflook

- 2 tl komijnzaad

- 2 tl nigella

- 2 tl mosterdzaad

- 1 tl korianderzaadpoeder

- 1 tl kaneel

- 1 tl paprikapoeder

- 1 tl kurkuma

- ½ rode peper

- zonnebloemolie

- 4 bladeren filodeeg

- zonnebloemolie

- 200 g feta

- 100 g geraspte kaas

- 3 eieren Bereiding Verwarm de oven op 180 graden. Doe de aardappelen met daarop de boerenkool (liefst zonder nerf) in een pannetje met een laag water met daarin een snuf zout en breng aan de kook. Kook 20 minuten en giet af. Splits de kool en de aardappelen. Snij de aardappelen in kleine blokjes (2 cm), knijp de kool heel goed uit en snij redelijk fijn. Snij de ui in dunne ringen en hak de knoflook fijn. Verwarm een koekenpan en rooster komijnzaad, nigella en mosterdzaad een minuutje. Doe een scheut olie in de pan en fruit de ui en knoflook met de rest van de specerijen en rode peper toe tot de ui zacht is geworden. Bak ook de aardappel en kool even mee, en meng alles goed. Zet opzij. Kluts in een mengkom de eieren los en verbrokkel hier de feta doorheen. Meng met de kaas en het koolmengsel. Neem een ronde ovenschaal of taartvorm en vet die in met ruim zonnebloemolie. Leg nu een laag filodeeg in de schaal en bestrijk die opnieuw met ruim zonnebloemolie. Herhaal dit totdat je vier lagen deeg hebt. Vul de vorm met de vulling en vouw de filodeeg naar binnen, maar hou in het midden een ronde cirkel open. Bak de taart in 45 minuten af. Ik serveerde de taart met een berg extra groene kruiden (dille en koriander).