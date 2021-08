Boerderijfoodtruck in Ransdorp: ‘niet normaal lekker’ duurzaam eten – en nog Instawaardig bovendien

Heidi Hinter­thür (l) en vriendin ­Catharina de ­Rijke doen inkopen. Hinter­thür: ‘Goed dat op ­deze ­manier iets moois wordt gedaan met het boerenland.’ Beeld Dingena Mol

Het is een plek die jonge toeristen en stedelingen koortsachtig naar hun smartphone doet grijpen: de Boerderijbox Foodtruck aan de Nieuwe Gouw in Ransdorp. Foto, Instagram, zie je twee Franse twintigers denken.

Een boerenerf met een kleine caravan, een verkoopster in romantische jurk, felrode parasols, houten klapstoeltjes, tafels met rood geblokte kleedjes, een nostalgische kraam met potten jam, flessen cider, manden vol verse groenten, fruit en andere lekkernijen, en her en der plukjes mensen op strobalen, houten fruitkratten en boomstammen. En dat alles tegen een fraai decor van groene velden en een hardblauwe hemel met witte bloemkoolwolkjes.

Een filmset? Opnames voor een commercial? Nee, het is helemaal écht. Weekend na weekend strijken buurtbewoners, wandelaars, fietsers, toeristen en lekkerbekken neer op het idyllische terras dat Lea ten Brummelhuis bij haar foodtruck in Ransdorp heeft gecreëerd.

Alles mag hier dan ‘Instagramproof’ zijn, het is toch vooral de plek waar boer Alex Kuiper van boerderij Dikhoeve zijn schapen melkt en in kaplaarzen door de modder banjert, waar uitgeputte wandelaars, precies op het 100 kilometerpunt van het Trekvogelpad, hun rust pakken, waar senioren hun e-bike parkeren voor een kop koffie en gezinnen genieten van een lunch. “Een zuurdesembrioche met ganzenpaté en chutney. Ik kan er mijn puber van zeventien voor wakker maken,” zegt Roos van Vugt (48) lachend. “En de koffie is hier heel goed.”

Bijna elk weekend komt ze met een of twee van haar vier kinderen even langs. Dit keer met dochter Amelie (11), die ook dol is op een broodje ganzenpaté.

Schapen melken

Lea ten Brummelhuis verkoopt sinds deze winter vanuit haar Boerderijbox Foodtruck producten van lokale boeren en kleine ondernemers uit de buurt. Nog maar twee ­zomers geleden maakte ze deel uit van de opwindende ­restauranthectiek. Ten Brummelhuis werkte als ervaren gastvrouw en bedrijfsleider in restaurants als De Kas, Vuurtoreneiland en Café Modern, en deed een jaar culinaire ervaring op in de keuken van topkok Ottolenghi in Londen. Met een diploma hogere hotelschool op zak was de horeca haar passie, en allerminst een bijbaan. Tot corona in maart 2020 alles platlegde en restaurants nood­gedwongen hun deuren moesten sluiten.

“Dat was natuurlijk schrikken, maar ik ben meteen gaan nadenken over iets anders. Het leven op de boerderij gaat gewoon door, bedacht ik. Ik stuurde een mail naar de Dikhoeve in Ransdorp om te vragen of ze hulp nodig hadden. De familie Kuiper nodigde me uit en ik kon als vrijwilliger aan de slag.”

In het begin voerde Ten Brummelhuis alleen de dieren, maar niet veel later zat ze twee keer per dag, om zes uur’s ochtends en vier uur ’s middags, samen met Alex Kuiper schapen te melken. Ruggen naar elkaar toe, lange gesprekken over melk, kaas, het boerenwerk. “Je kunt op die ­manier goed praten, net als wanneer je naast elkaar in een auto zit. Ik heb toen veel geleerd van Alex,” vertelt Ten Brummelhuis.

Langzamerhand ontstond het idee om een doos met producten van de boerderij samen te stellen. “Het begon met alleen schapenkaas, boter en zuurdesembrood. Later kwamen er steeds meer producten uit Waterland bij. In de stal hiertegenover ging ik boerderijboxen verkopen.”

Die werden zo’n succes, dat Ten Brummelhuis soms wel 350 orders per dag kreeg. “Het werd te groot, terwijl ik het juist kleinschalig wilde houden. Ik blijf een gastvrouw en vind het leuk mensen te ontvangen, het ze naar de zin te maken en lekker eten te verkopen. Toen heb ik deze caravan gekocht.”

Piquette d’Amsterdam: met de Franse slag gebrouwen druivensap. Beeld Dingena Mol

‘Slokje slagroom’

Op 14 februari, een ijzig koude dag, opende Ten Brummelhuis haar Foodtruck. “Al schaatsend heb ik reclame gemaakt. Ik had een tas met daarop de tekst ‘koek en zopie’ op mijn rug. Het werkte, want meteen kwamen allemaal mensen naar de Dikhoeve. Vanuit de Foodtruck verkocht ik warme chocomel en een broodje rookworst.”

De Foodtruck bleef een succes. Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur kunnen bezoekers er terecht om wat te eten op het terras of producten te kopen. Hij blijft tot eind september staan. Daarna richt Ten Brummelhuis zich weer meer op de verkoop van boerderijboxen.

Alles komt uit de nabije omgeving. Zo zijn er groenten van Wim Bijma uit Osdorp, appels van boer Stefan van Noordt, zuurdesembrood van Eline Ex uit Amsterdam-Noord, honing van Fero Hartzuiker uit Durgerdam, limonade en jam van Buurvrouw Lisa, ganzenpaté van de rokerij Rookt Amsterdam, worst van Buitengewone Varkens of eieren, beide van Stadstuinderij NoordOogst.

“Het gaat om mensen die hun producten op kleine schaal maken. Zo heeft Fero Hartzuiker een paar bijenkasten in zijn tuin staan. De ene keer heeft hij wel honing, de andere keer niet. Buurvrouw Lisa, uit Noord, heeft laatst bijvoorbeeld magnoliasiroop gemaakt van magnolia die ik zelf heb geplukt.”

Voor de ronde schapenkaasjes in de koeling heeft Mostafa Heravi (47), de man van Ten Brummelhuis, persoonlijk zorg gedragen. In het dagelijks leven is hij artfotograaf en filmmaker, maar hij is tegenwoordig ook één dag per week kaasmaker op de Dikhoeve. Heravi: “Het begon met een dagje helpen. Ik heb het inmiddels zo goed geleerd, dat ik de kaasmaakster die met zwangerschapsverlof gaat de komende maanden ga vervangen.”

Ten Brummelhuis heeft het intussen druk met de gasten die zich rond de Foodtruck verdringen. “Een glaasje piquette erbij? Dat is een Franse druivensap met 5 procent alcohol, die in Amsterdam-Noord wordt gemaakt.” En tegen een ander: “Voor de cappuccino gebruik ik onze schapenmelk. Hij smaakt romiger, alsof je een slokje slagroom neemt.”

Ganzenkroketten

Vooral de zuurdesembrioches met ganzenkroket zijn populair. Ten Brummelhuis heeft er achtduizend van gemaakt. “Op wilde ganzen mag in Waterland worden gejaagd, omdat ze voor veel overlast zorgen. Ik vind het zonde als het vlees vervolgens vernietigd wordt. Als je het goed bereidt, is het heel lekker. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een goede receptuur voor een smaakvolle ganzenkroket. De chutney heb ik er speciaal bij laten maken door Elaine van Wilde Chutney.”

Gasten genieten van de lokale lekkernijen. Beeld Dingena Mol

“Niet normaal meer zo lekker,” verzucht Heidi Hinter­thür (66) uit Durgerdam. “Goed dat op deze manier iets moois met het boerenland wordt gedaan. Duurzaam betekent vaak dat iets niet meer mag, maar nu krijg je er iets lekkers voor terug.”

Ze heeft haar vriendin Catharina de Rijke (64) uit Keulen uitgenodigd om ook te proeven. De Rijke: “Ik hou van goed eten en een andere kijk op de dingen. Het ideologische van deze Foodtruck spreekt me zeer aan.”

De vriendinnen Tertia Uljée (35) en Josefien Doeglas (28) drinken aan een aangrenzend tafeltje een cappuccino. “We vinden het geweldig dat alles lokaal is. En kijk om je heen. Dit is leuker dan een terras midden in de stad. Hier word je toch vrolijk van?”

“Wasser verkauf?!” brult een Duitse man met fietshelm. Hij houdt een bidon omhoog. Dan tekent zich in het raam van de caravan de ware gastvrouw af. Geen spoor van wrevel, een stralende lach en niet te beroerd een uitgedroogde Duitser weer op weg te helpen. “Kraanwater? Natuurlijk!” Ze wijst hem de weg naar de boerderijkeuken.

Haar horecahart klopt nog altijd. Op termijn zou Ten Brummelhuis graag een bed & breakfast met restaurant in de buurt willen beginnen. “Ik ben op zoek naar een geschikte locatie. Maar alles op zijn tijd. Ik vind dit ook nog ontzettend leuk.”