Boekhandel Van Pampus zit vanaf nu op de Van Eesterenlaan

Beeld Daphne Lucker

Na een tijd in de IT te hebben gewerkt, besloot boekwinkeleigenaar Carel van Pampus (66) dertien jaar geleden om een idee waar hij al enige tijd mee rondliep tot uitvoering te brengen: een boekwinkel beginnen op de KNSM-laan. “Dat liep ruim dertien jaar goed, maar ik had wel altijd het idee dat we iets centraler moesten gaan zitten. De kans om naar de Van Eesterenlaan te verhuizen diende zich aan, en dus besloten we deze kant op te trekken.”

Op een van pallets gemaakt karretje ligt de Pulitzer Prijswinnaar uit de categorie fictie van het afgelopen jaar: Nachtwaker van Louise Erdrich (€24,99). Loop wat meer naar de rechterkant van de winkel en je vindt er kinderboeken als Tom Poes en De gele taxi (rond €7,99). De muren van Van Pampus zijn nauwelijks nog zichtbaar door de boekenkasten die ingedeeld zijn in secties als filosofie, reisverhalen, rouw, opvoeding, zwangerschap, literatuur en geschiedenis.

Wanneer je bij binnenkomst het gordijntje bij de entree opzijschuift, is het net alsof je een rustige woonkamer instapt. Dat komt grotendeels door de Perzische tapijten, die voor een huiselijke warmte zorgen. Het is dan ook de bedoeling dat je, als je dat wilt, even blijft hangen als je van plan bent een nieuw boek aan je thuiscollectie toe te voegen. “Binnenkort zullen we hier, net als in onze vorige vestiging, banken hebben staan waar je met een kopje koffie even rustig kunt zitten en lezen.”

