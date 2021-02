Boekhandel Van Pampus kreeg er tijdens de lockdown honderden nieuwe klanten bij

Carel van Pampus. Beeld Nina Schollaardt

Wat betekent de gedeeltelijke ­lockdown voor uw zaak?

“Tot 15 december konden er maximaal zes mensen in de winkel komen en daarna moesten we dicht. Dan moet je het puur hebben van bestellingen. Vanaf het begin hebben we een afhaalloket gehad – echt fijn. Later kwam de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek met een campagne. De onderliggende boodschap was: ‘Als jullie nu niet naar de boekhandel gaan, zijn er over een paar maanden geen boekhandels meer.’ Dat werkte goed; we kregen honderden nieuwe klanten.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We gaan nu door met bestellingen en afhalen. Daar hebben we een goede routine in. Eigenlijk verwacht ik dat we op 2 maart weer beperkt open kunnen. De verkiezingen komen eraan. Het is raar dat dingen daarop worden gebaseerd, maar dat is wel de realiteit. Als politici zeggen dat we dicht blijven, gaat dat ze stemmen kosten. Ik denk niet dat ze dat zullen doen.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“We hebben de service op sociale­mediakanalen uitgebreid. We zorgen dat iedereen binnen een uur antwoord krijgt. Daar zijn ze blij mee, hoor. Dan krijg ik een icoontje van een duimpje of een zoentje als ze het boek hebben.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Ik laat af en toe een klant de winkel in. Dat is zo gezellig. Dat doe ik soms op zondagmiddag, als het stil is op straat. Ik vind het leuk om een praatje te maken en een kopje koffie te drinken. Dat mis ik. Ik voel me nu soms net een medewerker van Bol.com; pakketjes klaarzetten en aanreiken.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Eigenlijk zou ik met alle winkels in de KNSM-laan een groot feest willen geven. We hebben een stuk groen tussen de rijbanen. Daar kunnen we een grote tent neerzetten, met muziek en glühwein. Ik wil niet stilletjes opengaan, ik wil de mensen laten weten dat we er nog zijn.”