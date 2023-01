Boek vol anekdotes over Olympisch Stadion: ‘Geen stadion ter wereld waar zo veel bijzonders is gebeurd’

Beeld SHUTTERSTOCK

Kunt u zich de eerste keer in het stadion nog herinneren?

“Zeker, op mijn zevende nam mijn vader me mee naar een wedstrijd van Blauw Wit. Hij heeft mijn hoofd er helemaal mee op hol gebracht. Daarna probeerde ik er vaak binnen te glippen. Ze hebben me één keer te pakken gekregen. Toen moest ik naar het politiebureau om strafregels te schrijven op mijn vrije woensdagmiddag.”

Wat maakt het Olympisch Stadion zo speciaal?

“Er is geen stadion in de wereld waar zo veel bijzonders is gebeurd. Het is gewoon te gek om op te noemen: wielrennen, voetbal, schaatsen, atletiek en zelfs windhondenraces. Maar ook concerten van bijvoorbeeld Pink Floyd en Leonard Cohen. Het stadion is er voor iedereen.”

Welke sportwedstrijd blijft u altijd bij?

“De Europa Cup 1-finale tussen Benfica en Real Madrid in 1962. Daarvan heb ik alle handtekeningen nog. Zoals van een van de grootsten ooit: Eusébio. En ik zag de mistwedstrijd Ajax-Liverpool in 1966. Gelukkig zat ik aan de goede kant en zag ik vijf van de zes doelpunten.”

Welke anekdote doet het altijd goed tijdens uw rondleidingen?

“Het boek staat er vol mee! Bijvoorbeeld het verhaal over Elles Berger, dochter van de succesvolle Amsterdamse atleet Chris Berger. Zij werd op haar zestiende speaker van het stadion. Het mooiste dat ze ooit moest omroepen was, in een vol stadion: ‘Een belangrijk bericht voor meneer...’, zeg, ‘Janssen. Wil hij zo snel mogelijk naar huis gaan, want hij is vader geworden van een tweeling!’ Het gejuich, geklap en geschreeuw dat ontstond, zorgde voor meer geluid dan bij een belangrijk doelpunt. Dat ben ik nooit vergeten.”

Bab Barens: Mijn Olympisch Stadion, Boekscout, €20,99,-.