Boek over de ‘verloren generatie’ uit de uitdagende jaren 80

U bent dus géén boomer?

“Ja en nee. De babyboom was van 1945 tot 1955, maar de geboortecijfers waren ook in mijn jaar nog heel hoog. Maar de meeste boomers maken deel uit van de ‘protestgeneratie’ en mensen van mijn leeftijd maken deel uit van de ‘verloren generatie’.”

Die term, ‘verloren generatie’, begrijp ik niet helemaal.

“Die is ook misleidend, dat leg ik ook uit in mijn boek Na de revolutie. Mijn generatie heeft het bijzonder goed voor elkaar, daar is niks ‘verloren’ aan. Wij kregen die titel omdat we kind waren in de zorgeloze jaren zeventig en volwassen werden in de jaren tachtig. Tijdens de crisis, enorme werkloosheid, de aidsepidemie, angst voor kernwapens en een grote woningnood. Toen wij de banenmarkt betraden leek het einde van de wereld nabij.”

Woningnood en het gevoel dat de apocalyps aan de horizon staat. Dat klinkt herkenbaar voor deze jonge millennial.

“De parallellen tussen jullie situatie en de jaren tachtig zijn er zeker. Toch vrees ik dat een aantal van de problemen waarmee jullie kampen mede door mijn generatie veroorzaakt zijn. Het neoliberale beleid dat ontstond door onze crises, heeft waarschijnlijk deze bizarre huizenmarkt gecreëerd, bijvoorbeeld.”

Goh, bedankt.

“Ik neem het jullie ook niet kwalijk dat boomer een soort scheldwoord is geworden. Wij zouden meer van ons bezit en onze politieke invloed met jullie moeten delen, anders verandert er niks. Toch denk ik wel dat jullie op de goede weg zijn. En van iemand die ook wanhoop doorstaan heeft: wees niet fatalistisch. Leg je niet neer bij je wanhoop.”