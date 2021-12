Boek over Amsterdamse stadsarcheologie: gratis te downloaden, of mooi vormgegeven op papier

De Amsterdamse stadsarcheoloog Ranjith Jayasena (45) publiceerde twee jaar geleden Graaf- en modderwerk. Nu verschijnt het boek opnieuw: gratis, én voor geld.

Uw succes is opvallend.

“Het is ontzettend leuk dat het verhaal van de Amsterdamse archeologie zo breed wordt opgepakt. Mijn collega-archeologen lezen mijn boek, maar kennelijk lezen andere Amsterdammers het ook graag.”

Waarom is archeologie zo populair?

“Wat nu gebeurt, is hetzelfde als wat duizend jaar geleden al gebeurde. Alleen gebeurt het nu met andere middelen. Van de eerste ophoginkjes, het aanplempen, en de terpjes waarop huizen werden gebouwd, tot hoe nu IJburg wordt gebouwd: uitbreiden en bewoonbaar maken is typisch Amsterdams. Wij van Monumenten en Archeologie zoeken al 65 jaar naar de puzzelstukjes die het hele verhaal van de stad vertellen. Ik zie onze graaf- en modderprojecten niet losstaand, ze verbinden de stukjes die we al hebben. In het boek vertel ik dat Amsterdamse verhaal.”

De keerzijde van uw succes is ook opvallend, u kampt met een dilemma?

“Dat is wat zwaar aangezet, maar inderdaad: van mijn boek verscheen deze maand een tweede druk. En afgelopen weekend kwam het online, voor iedereen te downloaden. Dat laatste betreft mijn proefschrift, want dat moet na twee jaar openbaar zijn. De tekst is nagenoeg hetzelfde als die van het boek. Dus wat te doen: reclame voor het boek maken, of juist niet?”

U bent bang dat niemand uw boek koopt omdat het digitaal gratis is?

“Het boek is wel veel mooier vormgegeven.”

Wat adviseert u onder de kerstboom: e-reader of boek?

“Een boek kan daarna in je boekenkast pronken, en als alle bibliotheken vanwege een lockdown zijn gesloten, kun jij toch je boek pakken wanneer je maar wilt.”