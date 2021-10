Bo over Medi: ‘Mama leert via mij nieuwe liedjes kennen’

Medi en Bo. Beeld Eva Plevier

Medi Broekman (40)

“Moeder zijn van twee jongens, een mannenhuishouden, past wel bij me, al heb ik soms het gevoel dat ik met drie andere planeten aan tafel zit. Vooral als ik te lang over gevoelens wil praten, is daar weinig geduld voor. In de communicatie is duidelijkheid het belangrijkste.

Bo heeft veel energie en plannen en wil alles altijd direct uitvoeren. Tot nu toe hebben we de opvoeding vrij intuïtief gedaan, dat past goed bij hoe we zijn. Ik vind het belangrijk dat de jongens de vrijheid voelen om te kunnen zijn wie ze willen zijn. Ze zijn allebei heel fantasierijk en delen open wat ze van dingen vinden, daar ben ik blij om.

Toch merk ik nu dat ze meer behoefte hebben aan structuur, juist vanwege onze hectische levens. Ik overweeg zelfs een whiteboard aan te schaffen om alles helder te maken. Dat georganiseerde gaat me niet heel natuurlijk af, maar ik merk dat het belangrijk voor hen is.

Hun vader en ik werken allebei in de filmwereld en daar is weinig vastigheid; Coen gaat nu voor vijf weken naar het buitenland om de film Stromboli te draaien. Ik merk dat ze het steeds iets lastiger vinden hun vader zo lang te moeten missen, helemaal na de coronaperiode waarin we vooral met ons viertjes waren. Ik ga de komende weken extra veel leuke dingen met ze doen, ook één op één.

De afgelopen tweeënhalf jaar waren pittig voor ons als gezin. Eerst overleed mijn vader en vier weken geleden overleed de moeder van Coen. We praten er veel over samen. Vooral Bo stelt dan concrete vragen zoals: ‘Wanneer gaan we opa opgraven met de grote schep?’ Hij erfde een van de planten van zijn oma. Daarna toverde hij zijn kamer om tot een jungle, met de plant, knuffelaapjes en papegaaien op het plafond en een blauwe doek op de vloer als water.

Hij houdt erg van bouwen met Lego, van knutselen en tekenen. Vroeger gingen we voor peuterzwemles in het Zuiderbad altijd naar een van de grote musea.

Bo moet altijd veel energie kwijt, hij houdt van buitenspelen en heeft allemaal vrienden in de buurt. Ik ben ook opgegroeid in Amsterdam, en zat op dezelfde basisschool als Bo en Noah. De stad is sindsdien veel drukker geworden, het voelt nu ook minder vrij dan toen ik klein was. Dat vind ik weleens jammer voor ze. Gelukkig hebben we ook een caravan op Bakkum, waar ze altijd veilig buiten kunnen spelen.”

Bo Stroeve (7)

“Omdat papa straks lang weg is om te filmen, vieren we mijn zevende verjaardag eerder, dan kunnen we allemaal samen zijn. Ik heb al wat ‘voorcadeautjes’ gekregen, zoals nieuwe Beyblades. Met mama ga ik ook vaak Beybladen, maar ze is er niet heel goed in. Mijn broer wel, hij is écht een pro.

Ik zit op drumles en luister veel naar muziek, op mijn kamer heb ik een elektrisch drumstel. Mama leert via mij nieuwe liedjes kennen, zoals van Ronnie Flex, Masked Wolf en Travis Scott. Ik luister weer naar haar liedjes van vroeger, Cotton Eyed Joe vind ik een grappig nummer.

Soms hebben we een Mama en Bo-dag, dan doen we allemaal dingen die ik leuk vind: samen tekenfilms kijken op de beamer met een bioscoopscherm of iets bakken of koken. Voor mijn verjaardag gaan we drie taarten bakken met appels die ik in de herfstvakantie heb geplukt in de Tuinen van West.

In de vakantie waren we naar Cinekid, vooral het Medialab was heel leuk. In het Rijksmuseum was ik ook, ik mocht mee met een vriend. Daar zag ik De Nachtwacht, dat is mijn favoriete schilderij omdat er mannen met zwaarden opstaan. Toen ik vijf was heb ik zelf een schilderij gemaakt van De Nachtwacht.

Mama is niet heel erg streng, ze vindt het wel belangrijk dat we altijd samen aan tafel eten, en dat we dan een tijdje blijven zitten en tussendoor niet steeds opstaan, maar ik hou gewoon niet zo van stilzitten. Daarom zit ik nu ook op tennis bij het Kattenlaantje.

Noah en ik houden allebei van gamen, maar omdat we er weleens ruzie over maakten, mogen we nu alleen nog maar een uurtje in het weekend. We moeten dan precies tegelijk beginnen en weer stoppen en nu maken we wel minder ruzie.

Ik vind gamen leuk, maar buiten spelen ook; vooral kikkers vangen op Bakkum, er een slowmotion filmpje van maken en ze dan weer vrijlaten. Of ik ga met vrienden spelen op het plein hier om de hoek.

Als ik wat ouder ben mag ik daar alleen naartoe, maar nu gaat mama nog mee. Als ik niet goed weet wat ik moet doen, ga ik met haar overgooien, met een bal of met een losse capuchon van mijn jas. Of we spelen het hoofdstedenspel. Laatst gingen we in de klas ook hoofdsteden raden en toen wist ik de meeste. Zelfs meer dan de grote jongens uit groep 5!”Medi Broekman (40), scenarist, actriceMedi Broekman (40), scenarist, actrice