Bo & moeder Annemiek: ‘Die stomme humor delen we’

Annemiek (54) en dochter Bo (20) hebben een hechte relatie. Ze hebben samen bij de Albert Heijn gewerkt, hebben dezelfde humor en zijn liever in de kroeg dan op het sportveld. ‘Ze is echt een duplicaatje van me.’

Bo de Kuyer (20)

“Mijn moeder en ik hebben in 2018 en 2019 samen bij de Albert Heijn gewerkt. Zij op de broodafdeling en ik achter de kassa. Als we tegelijk werkten, plakte ze expres geen barcode op het brood, waardoor ik naar haar afdeling moest bellen als een klant brood af kwam rekenen. Aan de telefoon noemde ze me dan lachend een kutwijf, en zei ze: ‘Haha, jij kan lekker niks terugzeggen want er staat een klant voor je.’

Die stomme humor delen we. Toen ik jonger was vond ik het heel grappig om haar ‘meneer’ te noemen als ze aan het werk was. Als ik langskwam in de supermarkt bood ze me weleens wat lekkers aan, dan antwoordde ik: ‘Dank u, meneer’. Klanten zaten verbaasd te kijken, want ze was duidelijk geen meneer, maar wij vonden dat heel erg grappig.

Toen ik jong was, hadden we altijd veel lol. We zijn allebei erg creatief, dus we konden uren samen aan de keukentafel bezig zijn. Als de schoolvakantie begon zagen andere ouders er nog wel tegenop dat ze weken hun kinderen moesten zien te vermaken, mijn moeder vond het juist fantastisch dat we gezellig samen thuis waren. Als mijn vader nachtdienst had, sliep ik vaak bij haar in bed. Met een zak chips en een fles cola hielden we sleepovers, kletsten we en keken we een film.

Toen ik een jaar of vijftien was verslechterde onze relatie wel. Ik zat niet lekker in mijn vel en daar praatte ik niet over, dus zij wist daar niet van. In 2020 begon ik erover te praten, en sindsdien begrijpt mijn moeder me beter en hebben we weer een veel hechtere relatie.

Mijn opa is vorig jaar overleden. Op het einde was hij erg ziek en wilde mijn moeder veel bij hem zijn. Omdat ze in Roosendaal woont, bleef ze toen veel hier slapen. Op de bank of bij mij in bed. We konden veel praten over de situatie. Omdat ik volwassen ben, begreep ik wat er gebeurde en kon ik mijn moeder helpen. Het rouwen hebben we echt samen kunnen doen.

Ik schrijf graag gedichten en korte verhalen, die ik al jaren wil uitbrengen in een bundel. Ik durf dat alleen niet, dat houdt me al heel lang tegen. Nu heb ik een weddenschap met mijn moeder, al had ik geen keuze om daaraan mee te doen, haha. Als ik aan het eind van het jaar serieus contact heb met een uitgever, betaalt zij een etentje met zijn tweetjes in een sterrenrestaurant. Als ik dat niet heb, moet ik het etentje betalen.”

Annemiek Mäkel (54)

“Bo kon zich altijd heel goed vermaken in haar eentje. Met Playmobil en Lego was ze dan dagen bezig om iets op te zetten in haar kamer, vervolgens ging ze er een paar dagen zelf mee spelen en dán pas mocht een vriendinnetje ermee komen spelen. Bo was bang dat dat vriendinnetje anders haar harde werk zou slopen.

Of ik zette haar in een hoekje, met kleurtjes, en dan was ze zo geconcentreerd bezig dat ik na een paar uur opeens dacht, o ja, misschien moet daar even wat limonade in.

Naast dat ze creatief is, bijt Bo zich ook echt vast in dingen. Tegelijkertijd maakt ze dingen ook nooit af: de boeken en de dichtbundel die ze heeft geschreven, af en wel, liggen nog steeds in de kast, terwijl ze elk jaar zegt: ‘volgend jaar’. Als we op school werkjes kwamen bekijken, kon ik die van Bo er altijd meteen uithalen. Dat was het mooiste werkje, maar ook het enige dat niet af was.

Ze lijkt een stuk meer op mij dan op haar vader, ze is echt een duplicaatje van me. We zijn allebei graag creatief bezig, we koken graag samen – al eet Bo vegetarisch, dus als ik een schnitzel eet, bakken we voor haar een stukkie plastic nepvlees, haha. We zitten ook allebei liever in de kroeg, samen een drankje te drinken, dan dat we echt sportief zijn. Ik speelde wel softbal, en Bo heeft dat ook gedaan. Ik ben allang blij dat ze mijn sport is gaan doen, zodat ik niet elke zaterdag in de regen langs de lijn hoefde te staan.

Ik ben vier jaar geleden met mijn softbalteam naar Curaçao geweest. Bo kwam de laatste week ook naar Curaçao zodat we samen vakantie konden vieren. We zijn allebei verliefd geworden op het eiland en de cultuur, we voelen ons daar heel vrij, het is heel fijn om dan samen op die plek te zijn. Ik vond het ook bijzonder om Bo voor te stellen aan mijn teamgenoten. Ze wilden allemaal haar tante zijn.

Ik dacht dat ik altijd in Mijdrecht zou wonen, maar na de scheiding met Bo’s vader was het lastig om een betaalbare plek te vinden. Door de omstandigheden is Bo toen na een tijd bij haar vader gaan wonen en ben ik naar Roosendaal verhuisd.

Ik bel elke dag met Bo, maar ik zou haar graag vaker willen zien. Helaas is dat lastig, de benzineprijs is hoog. Als we elkaar wel zien, is het des te leuker en gezelliger. Als we samen zouden wonen zouden er waarschijnlijk meer botsingen zijn, nu genieten we altijd enorm van elkaar als we bij elkaar zijn.”