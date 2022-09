BMX-kampioen Joeri Veul kreeg een hersenbloeding en vond in koken zijn nieuwe leven: ‘Nu droom ik gerechten’

Joeri Veul: ‘En het kan uitdagend zijn, koken met hersenletsel, maar met lijstjes en timers lukt het.’ Beeld Jakob van Vliet

Twee jaar geleden, half drie in de nacht. Joeri Veul schrikt wakker van een knal in zijn hoofd. Alsof er iets uit elkaar spat, zo voelt het. Hij weet meteen: hier is iets helemaal mis. Ambulance bellen? Hmm, eerst zijn moeder maar. Die komt zo snel mogelijk naar zijn Utrechtse studentenhuis. Duf, verward en met knallende hoofdpijn, meteen naar het ziekenhuis, eerste hulp, huisartsenpost. En dan de diagnose: migraine, ga maar weer naar huis.

“Het wás geen migraine,”zegt Veul nu, een verhaal dat hij al zo vaak heeft moeten vertellen. De korte versie: het was een hersenbloeding. En dat is slecht nieuws.

Hij vertelt erover op een pleintje bij het VU. Niet voor niks, in het ziekenhuis hier tegenover werd hij behandeld. Na het noodlot kwam de medische molen. Hersenscans, operaties, revalideren, bestralen: het was een tijd van hoop en vrees. Eentje waarin hij zich vasthield aan percentages. Hij is jong, leeft gezond: dat zijn goede dingen. De kans dat het nog eens gebeurt is klein, maar even afkloppen graag. En nu is er hersenletsel waarvan niet duidelijk is of het ooit weer helemaal opknapt. Het kortetermijngeheugen is aangetast, sommige dingen die konden, kunnen niet meer. Het belangrijkste: BMX’en.

Want dit is niet alleen het pleintje bij het ziekenhuis, het is ook waar hij eindeloos vaak kwam om te fietsen. “We smeerden kaarsvet op de betonnen randjes zodat ze glad werden. Dan kun je er met de pegs van je BMX overheen grinden. Snap je dan wat ik bedoel?”

Elke dag een stapje erbij

Om meteen maar aan te geven hoe goed hij was: twee weken voor de hersenbloeding werd Veul Nederlands kampioen in de categorie BMX Street. Sinds hij op zijn dertiende zijn eerste fietsje kocht, was het alles voor hem. BMX was zijn leven.

“Elke dag, de hele dag,” zegt Veul. “Of het nou regende of niet. Drie dagen in de week werkte ik in Amsterdam bij een BMX-magazijn. Als ik daarvan thuiskwam, pakte ik meteen de BMX. Eten, nog even BMX’en, dan nog wat BMX-filmpjes kijken en slapen. De volgende dag hetzelfde. Of op vrije dagen, toen ik nog een studenten-ov had, gingen we het hele land door met de trein, naar goeie plekken om te BMX’en. Van Groningen tot aan Maastricht. Ik probeerde mensen mee te slepen, overal naartoe. Het is een hecht wereldje, verspreid over Nederland. Het gaat niet alleen om BMX’en, het is ook heel social.”

Geen wonder, want niemand gaat acht uur lang fietsen. Zo’n sessie bestaat ook uit chillen, praten, blowen. Nou ja, dat laatste niet in Veuls geval. Die leefde anders dan de meeste van zijn vrienden. Gezonder vooral. De avond voor zo’n dag op pad maakte hij thuis al eten. Curry’s vaak, of couscous, of chili.

Want tijdens zijn studententijd werd hij benieuwd naar eten. Eerst simpel: hoe lang moet je broccoli eigenlijk koken? Maar de gerechten werden steeds interessanter. Bij het Voedingscentrum in Den Haag deed hij onderzoek naar hoe ze Nederlandsers kunnen stimuleren om minder vlees te eten. En langzaam ontstond er een passie náást bmx: koken. Gezond, vegetarisch, maar zonder vleesvervangers.

Veul: “Je kunt bij vega eten heel goed naar andere culturen kijken, in plaats van hoe je de v in agv (aardappel-groente-vlees) vervangt door iets dat op vlees lijkt, maar het net niet is. Dan liever een Indiase curry waar je helemaal geen vlees mist. Meer dan de helft van de wereldbevolking eet grotendeels vegetarisch. En niet door het vlees te vervangen, maar door andere smaken, andere technieken. Dat is veel interessanter.”

Zo interessant, vond Veul, dat het een kookboek werd: Hoofdgerechten. Als bedankje voor iedereen die hem bijstond na de hersenbloeding. Maar ook omdat het koken hem zelf zoveel bracht. “Koken is een soort hersengymnastiek. Als het goed is, prikkelt het alle zintuigen. En het kan uitdagend zijn, koken met hersenletsel, maar met lijstjes en timers lukt het. Steeds meer tegelijkertijd, steeds iets ingewikkelder. Elke dag een stapje erbij, net zoals ik dat deed met BMX’en.”

Nieuwe ogen

Natuurlijk vindt hij het moeilijk, z’n vrienden mét BMX. Voor de foto heeft hij er een paar opgetrommeld vandaag, iedereen krijgt een plak door hemzelf gebakken bananencake – erg goed gelukt, is iedereen het over eens. Maar het doet hem wat om ze zo te zien. “Het liefst zou ik met ze meedoen. Maar toen duidelijk werd dat ik geen uitzicht heb op dat ik dat binnenkort weer zou kunnen, wist ik: ik moet iets anders zoeken. Dat werd koken.”

Veul ziet wat voor goeds het heeft gebracht, de afgelopen tijd. Vriendschappen die hechter zijn geworden, BMX-maten die massaal langskwamen toen hij thuis kwam te zitten. Zonder fiets, ook als het maar een halfuurtje kon. En Veul is zichzelf met nieuwe ogen gaan bekijken.

“Ik was altijd die BMX’er, ik kon goed studeren. Daar stond ik om bekend: om wat ik deed, niet om de persoon die ik ben. Dat is nu veranderd. Ik heb een diepere band met ouders, familie en vrienden gekregen door wat er gebeurd is, maar ook met mezelf. Ik ben erachter gekomen wie ik ben en wat ik wil in het leven. Daar is dit kookboek een resultaat van.”

Maar denk nu niet dat het verhaal zo simpel is: BMX’er krijgt hersenbloeding, gaat koken en leeft weer vrolijk verder. Veul: “Soms is het zwaar. Ik loop er vooral tegenaan dat ik niet altijd voor vol word aangezien. Sinds de hersenbloeding praat ik wat langzamer, heb ik misschien een beetje een gebruiksaanwijzing, maar ik ben niet dom. Ik ben nog even intelligent als ik daarvoor was, alleen heb ik minder uren in een dag. Ik kan wat minder aan. Maar alsjeblieft, neem me serieus.”

Zoals zijn vrienden dat doen, ook nu Veul niet meer met ze fietst. Er is iets voor in de plaats gekomen. Zeker drie keer per week komen ze eten. Die gezichten als hij zijn chili zonder carne op tafel zet – heerlijk. En nee, dat voelt niet hetzelfde als na een ingewikkelde sprong landen na tien pogingen waarbij je van je fiets donderde, maar mooi is het wel. Veul: “Ik had niet kunnen denken dat ik nog iets kon vinden waar ik zoveel passie voor heb als voor BMX. Maar het bleek er te zijn: koken. Vroeger dacht ik de hele dag aan BMX, droomde ik over trucs. Het eerste en laatste waar ik aan dacht op een dag. En nu? Nu sta ik op en denk ik aan gerechten. En aan een nieuw kookboek, want nu wil ik door.”

Joeri Veul: Hoofdgerechten, Boekengilde.nl, €19,95.