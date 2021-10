Bladenmaker Gert Jonkers van Fantastic Man: ‘Ik wil Stephen King in elk nummer hebben’

Gert Jonkers. Beeld Thomas Lohr

“Je treft me op een rustige dag,” zegt Gert Jonkers, terwijl hij voorgaat in zijn ‘kantoor’ – de zolderruimte heeft meer van een gezellige huiskamer – op de Czaar Peterstraat. “Dit is het ‘tekstkantoor’, op de drukste momenten zitten we hier met zijn vieren, maar meestentijds zit iedereen verspreid over de hele wereld; we maken nu eenmaal een internationaal blad.”

Gert Jonkers is de medeoprichter en hoofdredacteur van het internationale ‘style magazine’ Fantastic Man (2005). Met creative director Jop van Bennekom richtte hij ook Butt (2001), The Gentlewoman (2010) en The Happy Reader (2014) op. Jonkers schrijft over mensen, muziek, kunst en mode, in zijn eigen bladen en voor verschillende dagbladen, waaronder The New York Times, Het Parool, de Volkskrant en NRC Handelsblad.

Deze week is het nieuwe nummer van Fantastic Man verschenen. Het blad heeft de vorm van een elpeehoes, maar dan veel dikker. De eerste zestig pagina’s zijn (luxe) advertenties. Thema van het blad dat volgt is ‘among writers’, ofwel: onder schrijvers – van Ocean Vuong en Behrouz Boochani tot Jon Ronson en Neil Tennant. Jonkers sprak zelf uitgebreid met Marieke Lucas Rijneveld.

Op de covers van Fantastic Man staan beroemdheden als Bryan Ferry, Kyle MacLachlan, David Beckham en Tyler, the Creator. Staan die allemaal in uw adresboekje?

“Nee. Maar wel in íemands adresboek. Het is altijd een eindeloos gepuzzel wie er in het blad komt, maar we hebben een halfjaar de tijd. Dat is soms een luxe, soms ook saai, omdat je al heel vroeg moet beslissen. En vervolgens gebeurt er dan drie maanden niks. Of iedereen zegt nee en moet je twee maanden later weer opnieuw beginnen. Tegenwoordig doen we daarom vaak eerst twee maanden niks; dan slaan we die frustrerende eerste periode over.”

Jullie zitten niet boven op de actualiteit. Gebeurt het desalniettemin weleens dat een verhaal achterhaald is als het blad uitkomt?

“Eigenlijk niet. Ik moet het maar ergens op afkloppen, maar er is nooit iemand overleden in de tussentijd en er zijn nooit bands uit elkaar gegaan. Het komt natuurlijk weleens voor dat een film wordt uitgesteld of dat een boek wat later uitkomt. Maar we proberen juist mensen op een off moment te spreken, als ze niks te verkopen hebben. Brett Easton Ellis, bijvoorbeeld, was nog aan het schrijven, dus toen hij op de cover verscheen was het niet een enorm mediamoment. Maar dat hebben we ook niet echt nodig voor de verkoop.”

“We zijn geen nieuwsmakers. Tweeënhalf jaar geleden zijn we begonnen met thema’s. Ik was daar niet altijd voor, omdat themanummers vaak een beetje flauw zijn. Zoals we het nu doen werkt het wel, omdat we niet alles in een malletje proberen te stoppen. We hebben een nummer gemaakt over Griekenland, omdat het zo’n interessante positie in Europa innam; we hebben een nummer gemaakt met Rem Koolhaas over de countryside, maar ook een nummer over haar, waarvoor we bijvoorbeeld twee uur met Rex Orange County over zijn haar hebben gepraat. Dat verscheen precies in coronatijd, toen iedereen het over zijn kapsel had.”

Uit Fantastic Man-uitgave 28. Beeld Fantastic Man

En nu dus een nummer over schrijvers.

“Mét schrijvers. We hadden al best veel schrijvers geïnterviewd, maar ik had toch een soort huivering, omdat het vaak heel saai is als je met schrijvers over een boek gaat praten. Dan hebben ze het over de protagonist die dit of dat zegt, maar als je het boek niet gelezen hebt, heb je geen idee. Als je het over schrijven hebt met schrijvers – een van mijn favoriete boeken is Stephen Kings On Writing: A Memoir of the Craft – is het vaak wél interessant.”

Heeft u nog geprobeerd Stephen King te interviewen?

“Zeker. Ik wil Stephen King in elk nummer hebben, maar het is vooralsnog niet gelukt. Bij sommige sterren kom je verdraaid ver, maar eerlijk gezegd zijn we nooit heel ver gekomen. Nu stop ik er geen energie meer in. Je kunt zo’n verzoek drie of vier keer indienen, maar op een gegeven moment weet je dat het toch niks wordt. Dat is best frustrerend, maar het is ook een van de leukste kanten van het werk. En we reiken nu eenmaal hoog. In een blad over schrijvers had Barack Obama van mij ook gemogen, maar dat is nu eenmaal ook niet makkelijk.”

Hoe bent u zelf eigenlijk uitgekomen bij schrijven?

“Ik heb Nederlands gestudeerd, maar niet afgemaakt. Toen heb ik een tijdje muziek gemaakt, daarna een poos gefotografeerd. Toen ik als fotoredacteur solliciteerde bij het blad van het COC, hadden ze net een fotoredacteur aangenomen, maar ze vonden mijn brief wel goed geschreven; toen kon ik aan de slag als redacteur. Via Jan Rot kwam ik bij Nieuwe Revu terecht, in de tijd dat daar alles nog kon.”

Voor het nieuwste nummer heeft u Marieke Lucas Rijneveld gesproken. Die ook al ontelbaar vaak geïnterviewd is. Wat doet u dan anders?

“Het begint ermee dat het in het Engels is. Ik heb het ook niet uitgebreid over De wereld draait door, want dat kennen mensen over de grens helemaal niet. Maar verder weet ik het niet, ik heb mezelf de luxe gegund om die honderd interviews niet allemaal van tevoren te lezen. Ik ben er vanuit mijn eigen interesse ingegaan.”

De cover van het nieuwste, 34ste, nummer van Fantastic Man, met als thema Onder schrijvers. Beeld Fantastic Man

Kende ze het blad?

“Ja. En ze wilde er ook graag in.”

Wie kopen en lezen Fantastic Man eigenlijk?

“We hebben nooit een lezersonderzoek gedaan, maar ik denk veel grafisch ontwerpers, kunststudenten, stilisten… Het interesseert me niet zo erg, zolang het er maar genoeg zijn om het blad te kunnen blijven maken. Iemand noemde ons ‘world wide niche’. Dat is het ook; als je duizend Amsterdammers vraagt zijn er veel meer die Fantastic Man niet kennen dan wel. Maar er zijn ook twintig mensen in Brisbane die ons lezen, dertig in Seoel, en – ik noem maar wat – vierhonderd in Tokio. Daar doen we het voor.”

Fantastic Man (€14) is te koop in de meeste boekhandels. Athenaeum Boekhandel op het Spui heeft tot en met dinsdag een etalage gewijd aan het blad. Dinsdagavond is Gert Jonkers te gast in de ‘verdiepende talkshow’ Full Circle, vanaf 20.00 uur in Felix ­Meritis, Keizersgracht 324.