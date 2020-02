Binnen in het oude huis van André Hazes in Bos en Lommer

Lotte Nijenhuis en David Hilgers. ‘Laatst gaven we nog een etentje voor 22 mensen.’ Beeld Lin Woldendorp

Bij binnenkomst

Dat André Hazes geboren en getogen is in De Pijp en overleed in Vinkeveen, weet iedereen. Dat hij begin jaren zeventig in Bos en Lommer woonde, om precies te zijn in het benedenhuis dat Lotte Nijenhuis en David Hilgers onlangs kochten, is minder bekend. Op het toilet in de hal prijken twee ingelijste foto’s van de zanger, leunend uit het raam van de woning. Nijenhuis: “De foto’s kregen we cadeau bij de housewarming, van onze twee vriendengroepen, zonder dat ze het van elkaar wisten.”

‘Bij de housewarming kregen we twee foto’s van Hazes cadeau.’ Beeld Lin Woldendorp

Hart van het huis

Aan de grote eettafel staan vier verschillende vintagestoelen. Hilgers:“We konden het niet eens worden, dus bij wijze van compromis hebben we allebei een setje stoelen uitgezocht, maar wel van dezelfde designer, de Deense Niels Moller.” De keuken wordt intensief gebruikt. “Ik vind het leuk om te koken en wilde daarom graag een grote keuken met een bar om aan te borrelen. Laatst gaven we nog een etentje voor 22 mensen.”

Aan de muur

In het oog springt een opvallend abstract schilderij van de Nijmeegse kunstenaar Paul Offermans. Hilgers nam het mee uit zijn ouderlijk huis. Nijenhuis was er niet meteen weg van: “Het duurde even, maar inmiddels ben ik eraan gewend geraakt en begin ik het zelfs mooi te vinden.”

Pronkstuk

Het is moeilijk kiezen. De Niels Gammelgaardstoel uit de jaren tachtig, ontworpen voor Ikea en door speurwerk van Lotte gekocht op Marktplaats voor 100 euro? Of toch het vintage dressoir? Nijenhuis: “Dat dressoir heb ik ooit in bruikleen gekregen en uiteindelijk gekocht van mijn voormalige baas Rob Benoni van voorheen café Finch, waar ik jarenlang heb gewerkt. Het was mijn eerste meubelstuk toen ik van een studentenwoning naar een grotemensenhuis verhuisde.”

Beeld Lin Woldendorp

Op kleur

In de slaapkamer staat een kledingkast gemaakt van twee kort gezaagde Paxkasten van Ikea, gemaakt door Nijenhuis en haar handige, klussende vader. De overhemden van Hilgers zijn keurig gesorteerd op kleur. Hilgers: “Ik hou wel van structuur, het is een beetje autistisch.”

Zelfgemaakt

In het souterrain staan een elektrische piano en een naaimachine, beide van Nijenhuis. Op de naaimachine maakt ze duurzame tassen van restleer: “Ik heb er te weinig tijd voor gehad, omdat ik vorig jaar in Berlijn woonde, en vanwege de verhuizing. Nu wil ik het weer oppakken. Ik vind het ontspannend om naast mijn drukke baan ook iets met mijn handen te doen.”

Beeld Lin Woldendorp

Verzameling

Op de vloer van de hobbykamer ligt een aardige collectie champagne, rode en witte wijnen. “Van onze reis door Zuid-Afrika hebben we veel lekkere wijnen meegenomen. Maar we werken allebei bij Heineken, dus we drinken uiteraard ook graag bier.”

Buiten

Glazen schuifdeuren bieden toegang tot de tuin van 55 vierkante meter. Het verhaal gaat dat André Hazes hier een pingpongtafel had staan en iedereen in de straat uitdaagde voor een potje tafeltennis. Een tafeltennistafel lijkt Nijenhuis en Hilgers ook wel wat. Voor nu staan in de tuin de racefiets van Hilgers en de mountainbike van Nijenhuis. Nijenhuis: “Eind mei fiets ik 500 kilometer door Malawi voor Cycle for Plan, om geld op te halen voor projecten om kinderhuwelijken en kinderzwangerschappen in Malawi te helpen voorkomen. Ik train flink zodat ik tegen die tijd 7 dagen achter elkaar 70 kilometer per dag in de hitte kan fietsen.”

