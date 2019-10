Bijna speelde ik een crimineel in een televisieserie

Een paar maanden geleden werd ik gebeld door iemand die een televisieserie over een crimineel aan het maken was. Hij had mijn kop voorbij zien komen in een bier­reclame en was zeer te spreken over mijn kaaklijn.

“Ik heb je nodig. Die kop van jou. Je hebt de kaaklijn van een vliegdekschip. Heb je al eerder geacteerd, ­jongen?” vroeg hij.

“Heel vroeger.”

“Hoe heel vroeger precies?”

“Als baby had ik een kleine rol in de boekverfilming van Een vlucht regenwulpen.”

“Wat speelde je?”

“Een baby.”

“Ben jij dé baby uit Een vlucht regenwulpen? Die over Jeroen Krabbé heen plast?”

“Dat ben ik.”

“Die naakte baby?”

“Ja, dat kon nog gewoon in 1980.”

“Had je tekst in die film?”

“Nogmaals, ik speelde een baby.”

“Ik heb een rol voor je met tekst. Lijkt dat je wat?”

“Wat moet ik spelen dan?”

“De handlanger van een bankovervaller. Jij mag de vluchtauto besturen. Jij hebt echt de perfecte kop voor een bankovervaller.”

“Heb ik de perfecte kop voor een bivakmuts?”

“Nee, je begrijpt me verkeerd. Het draait mij om de tegenstrijdigheid die ik zie als ik naar jou kijk. Ietwat simpel en bijzonder intelligent dansen een oneindige tango in jouw gezicht.”

“Zit er in de serie een shot waarin de bankovervallers in slow motion uit de bank lopen? Dat heb ik altijd al een keer willen doen. Dat is de enige reden waarom ik een bank zou willen beroven. Met een liedje van Bobby Womack eronder of Bankrobber van The Clash.”

“Doe je het?”

“If you ride like lightning, you’re gonna crash like ­thunder.”

“Wat bedoel je?” vroeg hij.

“Dat is een quote uit een film over een bankovervaller. Ik doe het, maar ik moet wel even melden dat ik geen rijbewijs heb. Dat is niet erg toch? Dat is wat acteren is. Ik kan acteren dat ik een rijbewijs heb.”

“Dat is onverantwoord.”

“Paul Newman had ook geen rijbewijs.”

“Dat lieg je.’

‘Inderdaad, ik lieg omdat ik die rol wil hebben.”

“Waarom heb je geen rijbewijs?”

“Omdat ik blij ben met A. Ik hoef nooit van A naar B. A is genoeg.”

“Dit is wel balen, hoor. Deze serie heeft jouw kop nodig.”

“En mijn kop heeft deze serie nodig. Kunnen we niet iets regelen? Ik ben goed verzekerd.”

“Ik heb wel een ander rolletje voor je.”

“Vertel.”

“Je zou dan een overstekende man moeten spelen.”

“Een overstekende man?”

“Ja, je steekt de straat over op het moment dat de vluchtauto aan komt geracet.”

“Heeft de overstekende man tekst?”

“Nee, maar je mag wel heel boos kijken.”

De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? james@parool.nl