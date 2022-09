Bij YoYo’s Ice Corner haal je ijs in de zomer en bubble tea in de winter

In de voormalige noten- en delicatessenwinkel staat tegenwoordig een grote ijsvitrine te loeien. Beeld Jakob van Vliet

Saloua el Ghoulbzouri (27) was net aangenomen voor een baan in Londen toen corona roet in het eten gooide. Noodgedwongen begon ze bij een Nederlandse start-up als marketingmanager. Daar ontbrak de uitdaging en daarom besloot ze het over een andere boeg te gooien. Ondernemerslust zit in de familie: pa heeft een slagerij en, zus Youssra de ijswinkel YoYo’s Ice Corner in de Rijnstraat. “Haar zaak liep goed en ik dacht steeds: zonde dat er niet nóg zo’n winkel is.” Met die gedachte kon El Ghoulbzouri niet anders een tweede YoYo’s openen.

In de voormalige noten- en delicatessenwinkel staat tegenwoordig een grote ijsvitrine te loeien. Koud gehouden worden daarin onder andere pistache en bastogne crunch (één bol €1,70). De bollen kunnen voor een extra smaaksensatie in een een hoorntje met peer-of vanillesmaak (€0,50). Je koopt er ook frozen yoghurt (klein plus drie toppings €4,50), een koude yoghurtmassa waarop toppings kunnen zoals walnoten, verse mango en kiwi of stukjes karamel.

IJs is een seizoensproduct, maar daar heeft de onderneemster al wat op bedacht. Straks verkoopt ze ook bubble tea. Of er niet al genoeg plekken zijn waar je dat zoete drankje kunt kopen? “Niet in deze buurt! In de omgeving zijn scholen, en kinderen zoeken altijd wat lekkers in de pauze.”

Zo snel mogelijk opengaan stond bovenaan haar lijstje: ze wilde het ijsseizoen niet missen. Over de inrichting buigt El Ghoulbzouri zich binnenkort. “Er komen zitplekken en aan de muren hangt straks het een en ander.”

YoYo’s Ice Corner Hugo de Grootplein 18H

