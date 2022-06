Bij Yoga Den kun je een levenslang abonnement nemen en vragen ze hoe het met je gaat

Beeld Daphne Lucker

Stap Yoga Den binnen en de rust komt je tegemoet. Haal een vers kopje lokale koffie of een uit China geïmporteerde kruidenthee in smaken als verse lavendel en bamboescheuten (€3,50) bij het barretje in de hoek. Vervolg even later je weg naar een strak ingerichte kleedruimte met douches en een lichtbruine studio met wijde dakramen. De yogamatten zijn inbegrepen bij de prijs en liggen al klaar.

De rust wordt abrupt verstoord door het aanstekelijke enthousiasme van eigenaar Nick Presser (32). De in Detroit geboren Presser kreeg na zijn studie medicijnen een burn-out. Hij begon daarna als leraar in wat al sinds zijn jeugd zijn uitlaatklep was: yoga. Hij reisde de hele wereld over en ontmoette zijn man Tony (32) in Sjanghai – in een yogastudio.

In april openden ze hun eigen studio waar ze een plek willen creëren waar iedereen zich gehoord voelt. “Ik wil ieders naam kennen, vragen hoe het met ze gaat. Ik wil ze onderdeel maken van een community.” Hiervoor biedt Yoga Den op maat gemaakte yogalessen van ervaren trainers. Presser wil in de naar zijn mening kleine en lokale Amsterdamse yogagemeenschap ook een plek zijn voor expats.

Iedereen die in Amsterdam of Amstelveen woont kan een proefabonnement afsluiten voor een week lang onbeperkte yogalessen. Hierna kost een maandabonnement €99 en een losse les €20. Ook heeft Yoga Den tijdelijk een uniek levenslang abonnement beschikbaar, inclusief 50 procent korting op alle producten van het eigen café (€2999).

Yoga Den Zeilstraat 34H

