Bij Yemen staat de kaart vol rijke Jemenitische klassiekers (8)

Culinair recensent Mara Grimm eet van plastic wegwerpkleedjes bij Yemen Restaurant in de Javastraat. Een feest, want de menukaart staat vol Jemenitische klassiekers met bijna sprookjesachtige smaken. Vooral voor de dorade komt ze nog eens terug.

Mijn allereerste recensie voor Het Parool is nooit gepubliceerd. Dat zit zo: vorig jaar augustus schoof ik aan bij Yemeni, een Jemenitisch eethuis op de Jan van Galenstraat. Op de begane grond stonden wat tafeltjes, maar als je doorliep kwam je in een kelder waar kleden en kussens op de grond lagen en een gigantische televisie hing. Je at er zittend op de tapijten, met een plastic tafelkleedje voor je neus. Daarop verscheen één grote parade van geuren, kleuren en smaken; de Jemenitische keuken is namelijk een zeer aromatische Arabische keuken met Indiase invloeden waar naast veel lam en kip gul gebruik wordt gemaakt van specerijen als kardemom, komijn, korianderzaad, saffraan en gember. Alles was even vers en met meesterlijke hand gekruid. En we kregen er joekels van zelfgebakken platbroden bij. Kortom: een droom.

Onderwereld

Het bleek inderdaad te mooi om waar te zijn. Bij het afrekenen vertelde de eigenaar dat ze een week later zouden sluiten en alleen nog verder zouden gaan in Den Haag, waar hun andere restaurant zat. Daar ging mijn eerste Proefwerk. Erger: daar ging een van de beste Arabische adressen van de stad. Enige sprankje hoop putte ik uit de belofte van de eigenaar: als ze een ander pand zouden vinden, zouden ze opnieuw openen in Amsterdam.

Nog geen jaar later is de zaak in Den Haag deels verkocht en zijn ze terug. Yemeni heet nu Yemen en zit op de Javastraat. Helaas wel zonder kelder, zonder kussens en zonder tapijten; de verrukkelijke onderwereld is nu een eenvoudige maar aangeharkte bovenwereld waar gekleurde vergieten dienstdoen als lampen. Bovendien worden er opeens ook pizza’s verkocht om af te halen. Zonde, vind ik. Broodnodig om te overleven, vindt de eigenaar. En die heeft natuurlijk gelijk. Gelukkig lijkt de gewone menukaart nauwelijks veranderd; die staat nog steeds vol Jemenitische klassiekers.

Het is op een buurthuizerige manier gezellig. Van vrouwen op leeftijd met prachtige hoofddoeken tot hippe pubers: de hele Jemenitische gemeenschap lijkt hier te komen. En die is groot, want door een al jaren durende en allesverwoestende oorlog is de situatie in Jemen zo uitzichtloos en de hongersnood zo groot dat er inmiddels talloze Jemenieten in Nederland wonen. Een niet te bevatten contrast blijft dat wel: dat er zo’n grote hongersnood is in een land met zo’n indrukwekkende eetcultuur. Want mijn god, wat een rijke, bijna sprookjesachtige smaken.

Als je op safe wilt spelen én een echte klassieker wil proeven bestel je de kip of lam Mandy. Wij gaan voor de kip. Volgens de kaart komt het vlees uit de ondergrondse steenoven. Die was er op de vorige locatie inderdaad, maar op de Javastraat niet meer. Neemt niet weg dat het vlees bijna niet smaakvoller en geuriger kan. Het is ingewreven met een Jemenitisch specerijenmengsel en zo goed geroosterd dat het nog nét niet van het bot valt. De kip wordt geserveerd op een langkorrelige rijst zoals je hem maar zelden proeft: luchtig, kruidig en boterig. Een uitstekend gerecht dus, zeker voor 14,50. We bestellen er voor 2 euro wat groene sahaweq bij: een flink pittige, maar frisse kruidensaus. Blussen doen we met citroen-muntlimonade; alcohol wordt hier niet geschonken.

Fenegriekmousse

Wie zin heeft in wat meer avontuur bestelt de fahsah: een runderstoof die wordt opgediend in een gloeiendhete aardewerken pot met bovenop wat hilba, een soort gelatineuze mousse van gewelde fenegriek. Hilba heeft zo’n specifieke smaak dat de keuken het in eerste instantie weglaat; na enig aandringen (met handen en voeten, omdat niet iedereen in de bediening Nederlands of Engels spreekt) krijgen we toch de traditionele bereiding. En inderdaad, de complexe en nootachtige maar ook wat bittere smaak is misschien niet voor iedereen weggelegd. Typerend voor de Jemenitische keuken is het wél, dus alleen daarom al het proberen waard.

Net als veel gerechten wordt het geserveerd met een malawahbrood dat voor je neus wordt gevormd, bestrooid met nigellazaadjes en in de gloeiendhete oven gebakken. Daarna komt het linea recta uit de oven op tafel. Je kunt het gebruiken als bestek: scheur wat brood af en hanteer het als lepel. Dat is ook de perfecte manier om de foul madara te eten; een heerlijke tuinbonenstoof met tomaat, paprika, koriander en flink veel knoflook die gloeiendheet op tafel komt.

Het hoogtepunt is de dorade uit de oven, ingesmeerd met komijn en korianderpoeder, bestreken met in olijfolie opgebakken tomatenpuree en in de oven gegaard. Zo simpel en smaakvol dat ik er zeker voor terugkom. Want de betovering van de kelder mag dan verdwenen zijn, hier wordt nog steeds een verrukkelijke ode aan de Jemenitische keuken gebracht.

8

Best

De dorade uit de oven. En dat heerlijke malawah-brood natuurlijk. Minder

De bediening kan sneller. Opvallend

Je kunt hier ook prima lunchen; de lunch is in Jemen zelfs de belangrijkste maaltijd van de dag. Leukste tafel

De tafel rechts achterin; daar heb je uitzicht op de hele zaak.

Yemen Restaurant Javastraat 28

06-33322286

ma-zo 11.00-23.00

