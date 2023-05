Bij Wow Family Center in Zuid wordt de hele familie creatief

In het Wow Family Center zijn er creatieve lessen, voor kinderen en hun ouders. Beeld Koosje Koolbergen

Peuters en kleuters in kliedershirts dartelen door het kleurrijke Wow Family Center op de Churchilllaan. Ze krijgen de creatieve les Little Makers, een van de lessen die orthopedagoog Natalie van Gelder (42) er aanbiedt. Naast lijm en verf is de kast gevuld met glazen potten met allerhande grijpbaars, zoals wasknijpers, veertjes en kralen. De koters maken zelf klei, van bloem en olie en glitterstenen om erin te drukken.

“Ik wil een positieve en preventieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Niet probleemgeoriënteerd of pas als er wat mis is, maar leuke activiteiten voor alle ouders en kinderen,” zegt Van Gelder. Haar eerste programma, voor de zintuigelijke ontwikkeling van baby’s, begon ze tien jaar geleden. Nu heeft ze vier programma’s en eindelijk een eigen centrum, na op veel plekken in onderhuur te hebben gezeten .

De lessen en workshops zijn één onderdeel van het centrum, merkt Van Gelder. “De meesten komen om andere ouders te leren kennen. We hebben veel expatouders, die voelen zich soms eenzaam. Dit soort lesjes zijn dan een mooie manier om ouders met kinderen in dezelfde leeftijd te ontmoeten.”

Voor dat sociale aspect is er het Little Café, met drie lichtgroene tafels en een keuken. Daar kan na de les of tijdens Free Play gekoffieleut worden, met versgebakken tosti of kaneelbroodje erbij. Door een raampje is de speelruimte te zien, waar kinderen op matten mogen klauteren op foamblokken, boeken kunnen lezen of met speelgoed kunnen spelen. “Zo is het een veilige plek voor kinderen en een leuke plek voor ouders.”