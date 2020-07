Bij welke kruiden kun je de steeltjes mee snijden?

Joris Bijdendijk Beeld Sjoukje Bierma

Verschil kruiden en specerijen

Er is geen duidelijke grens tussen kruid en specerij, maar van kruiden eet je vaak de bladeren en soms de stelen. Kruiden groeien goed in gematigd en subtropisch klimaat. Specerijen in warmere, tropische delen van de wereld. Bij specerijen eet je meestal de bloemknoppen, peulen en wortels; gedroogd.

Onderverdeling kruiden

Verse kruiden verdelen we onder in harde en zachte kruiden. Eenjarige kruiden zijn vaak zacht. En meerjarig kruid is vaak hard, met houtachtige stelen en stevige bladeren. Denk aan laurier, tijm of rozemarijn; door die stevigheid ideaal om mee te sudderen in gerechten, maar de steel en het blad is niet mals genoeg om rauw te eten.

Zachte kruiden zijn een stuk kwetsbaarder. Basilicum, peterselie of munt bijvoorbeeld. Deze kruiden komen veel beter tot hun recht als ze aan het einde in een kookproces worden gebruikt en het liefst vers voor het meeste aroma. Zachte kruiden kan je het beste koel bewaren. Even rollen in wat vochtig keukenpapier, dan blijven ze prima een weekje goed in de koelkast. Wat betreft de consumptie; als je er op kan kauwen is het eetbaar. Je moet alleen testen of het lekker is. Hieronder mijn steeltjes top 5.

5: bieslook, een inkoppertje, dit is eigenlijk 100 procent steel.

4: kervel, de dunne steeltjes vooral helemaal opeten.

3: bladpeterselie, de steel dun snijden, door een pasta aglio e olio.

2: dille, helemaal eetbaar en perfect om vis mee te marineren.

Met stip op 1: koriandersteel, de steel is nog lekkerder dan het blad zelf. Door een Thaise salade met groene appel, rode peper, limoensap, vissaus en suiker.

Weetje: het gebruik van kruiden heeft naast aroma ook een lust-opwekkende functie en kan goed helpen bij de vertering.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl

Bekijk nog meer tips van sterrenkok Joris Bijdendijk op parool.nl/joris