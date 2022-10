Bij Wakuli in de Linnaeusstraat leer je meer over de oorsprong van koffie

Wakuli, Linnaeusstraat 237A. Beeld Jakob van Vliet

Het ‘specialty coffee’-merk Wakuli heeft na drie jaar online verkoop een koffiebar geopend op de Linnaeusstraat. Je kunt er koffie to-go halen of een specifieke koffie proeven en daar vervolgens een zak van kopen. De barista’s kunnen je alles vertellen over de verschillende soorten koffie en hun oorsprong. In de bar en de muur zijn gerecyclede juten koffiezakken verwerkt en er hangen foto’s van ‘hun’ koffieboeren.

“We willen er voor iedereen zijn, daarom verkopen we espresso’s, iced hazelnut lattes en ouderwetse filterkoffie.” Eigenaar Yorick Bruins (32) werkte als landbouwadviseur in diverse landen in Oost-Afrika en Zuid-Azië. Hij zag daar hoe de koffiesector in elkaar zit. “Zo goedkoop mogelijk inkopen en zo duur mogelijk verkopen. Verschillende bonen worden bij elkaar gegooid en verkocht als één koffie. Ik was daar klaar mee.”

Samen met Lukas Grosfeld (30) zette hij het merk Wakuli op, dat de keten tussen boer en consument verkleint. De standaard die ze daarbij aanhouden, valt onder de niche specialty coffee. “Koffie is beleven. Het verhaal van een boer, maar ook achter de smaak. Dat wilden we nu ook offline gaan doen.”

Een espresso kost bij Wakuli 1,70 euro en een cappuccino 2,70 euro. “Specialty coffee hoeft niet zo duur te zijn als je bij zo’n niche zou denken. Als je een modern businessmodel en minder schakels hebt, kom je op normale prijzen uit.”

In plaats van een apparaat met pistons, staat er een futuristisch koffiezetapparaat van Eversys op de toonbank. “Het is een barista in een apparaat. Hij is per koffiemaling, soort melk en soort koffie verschillend ingesteld. Zo zijn we meer bezig met de gast en krijgen we altijd de perfecte koffie.”

