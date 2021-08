Bij Vondice kun je luxe overnachten in een voormalige betonnen slibpomp

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: Vondice.

Tussen de nieuwbouwflats staat een betonnen huisje met twee lange ­uit­stul­pingen. Martijn van ­Dobbelsteen (49) heeft een band met Zeeburgereiland, waar meerdere waterzuiverings­installaties stonden. In het nabijgelegen slibvijzelgemaal of pompgebouw, waar nu Espressofabriek is gevestigd, heeft hij jarenlang een ­atelier, de redactie van buurtkrant De Brug en een bar gerund. Hij verkocht de eerste pomp, maar zag iets in een andere.

Van Dobbelsteen weet uit ervaring: “Op dit soort nieuwe plekken zijn eerst ongelooflijk veel spinnen en vliegen, en daarna komen pas de vogels die ze wegjagen. Daarom heb ik een hor ontworpen die past op onze patrijspoorten.”

Net als de hor is alles afgestemd op het ontwerp van hotel. De betonnen ruimtes in het gebouwtje werden wekenlang door vaklui uitgehouwen. De stalen deuren in roestkleur ­moeten dat beton accentueren.

Sinds januari is het luxe minihotel in het voormalige pompstation geopend. Het is interessant voor fans van ­brutalisme, maar ook voor gasten

die op zoek zijn naar een exclusief verblijf voor één stel of één gezin. Prijzen per nacht schommelen tussen de €220 en €340 per nacht, exclusief ontbijt en afhankelijk van het seizoen.

“Met het hotel behouden we een stuk Zeeburgse geschiedenis,” zegt Van Dobbelsteen. “De gasten kunnen hier kennismaken met een typische Nederlandse nieuwbouwwijk en het Amsterdamse buurtgevoel.”

Vondice Roepie Kruizestraat 4

Tips? open@parool.nl.