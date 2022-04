Bij viswinkel en tapaszaak Rascasse is selectief bestellen het devies (7-)

Culinair recensent Mara Grimm ontdekte in Rascasse een mediterrane viswinkel, traiteur en tapasbar in één. Net als in Spanje – mits je weet wat je moet bestellen.

De eerste zonnestralen komen voorzichtig om de hoek kijken, de rosé ligt koud en morgen zou zomaar Rokjesdag kunnen zijn. Kortom: dat smeekt om een adres met een hoog vakantiegehalte. Gelukkig is daar Rascasse, een mediterrane viswinkel in de Eerste Oosterparkstraat waar je niet alleen terechtkunt voor kraakverse vis, maar ook kunt eten.

De eigenaar, Monil Jallouli, werkte dik twintig jaar voor Pata Negra in de Utrechtsestraat. Hij laat blakend van trots de enorme paellapan zien die in zijn keuken op het vuur staat. Het ziet er sowieso allemaal heel mediterraan uit, inclusief tegeltableaus met afbeeldingen van vissen en ­vissersboten, houten tafeltjes en stoeltjes en een grote vitrine bomvol verse vis. Precies zoals in veel Zuid-Europese landen dus, waar je in sommige winkels of markten ook snel wat kunt eten of een glas wijn kunt ­bestellen.

Alhoewel, dat laatste gaat hier dan weer niet op. Rascasse heeft vooralsnog namelijk geen alcoholvergunning. Jammer; wat mij betreft is een bord gegrilde visjes bijna onlosmakelijk verbonden met een glas wijn. Dat kun je hier dus op je buik schrijven. Het goede nieuws is dat ze hier wel Vichy Catalan schenken, het Catalaanse bruiswater waaraan ik sinds jaar en dag verslingerd ben vanwege de zoute smaak. Zeker een fles van bestellen dus.

Buurtfunctie

Dan het menu. Rascasse is vernoemd naar het schorpioenvisje dat traditioneel in de bouillabaisse gaat. Die maken ze hier overigens niet, want de kaart is Spaans georiënteerd. De keuze is groot – te groot misschien wel. Er zijn niet alleen behoorlijk veel tapas, maar je kunt ook terecht voor een hele zeebaars uit de oven of een pasta vongole. En omdat Rascasse vooral een buurtfunctie heeft, kun je er zelfs broodjes haring en lekkerbekjes bestellen.

Niet alles wordt zelf gemaakt; de kroketjes en de torta santiago (een ­Spaanse amandeltaart) komen bijvoorbeeld van de Spaanse groothandel. Neemt niet weg dat de grote keuze de kwaliteit niet ten goede komt.

Dat blijkt wel uit de paella, die 8,95 euro per bordje kost. Zo feestelijk als de enorme pan er in de keuken uitzag, zo teleurstellend is het resultaat; de paella is weliswaar rijk gevuld, maar de rijst is te gaar, waardoor het een wat troosteloze brij wordt. De gebruikte bouillon is bovendien niet krachtig genoeg en we missen een subtiele saffraansmaak. Dat moet makkelijk beter kunnen. Dat geldt ook voor de chipirones fritos. In plaats van een vederlicht en goudgeel bloemlaagje zoals het hoort, hebben de inktvisjes een donkerbruine beslaglaag. Eeuwig zonde van de delicate smaak.

Pijlinktvisjes

Gelukkig gaat de rest goed. Alles wat we van de plancha proeven, is bijvoorbeeld uitstekend. We bestellen voor 6,50 euro sardientjes en krijgen zes joekels die perfect zijn gebakken en op tafel komen met wat olijfolie, peterselie, knoflook en citroen. Eén hap en je zit met je hoofd in Spanje. (Om onduidelijke reden blijken ze bij thuiskomst niet op de rekening te staan, maar dat terzijde.)

Zowaar nog beter zijn pijlinktvisjes, ook van de plancha. Ze blijken uit onze eigen Noordzee te komen. Supervers en bovendien van een kwaliteit waar ze in Spanje jaloers op mogen zijn. Ook de pimientos de padrón zijn lekker: prima gebakken en bestrooid met grof zeezout dat lekker tussen je tanden knispert.

Ze kunnen het bij Rascasse dus wél, en niet zo’n beetje ook. Maar ze zouden er goed aan doen de uitgebreide menukaart wat compacter te maken, zodat kan worden gefocust op kwaliteit. Tot die tijd zou ik deze zaak vooral niet voorbijlopen, maar selectief bestellen. Mijn advies: ga voor schelpjes en vis van de plancha, dan heb je gegarandeerd een heerlijke middag – zon of geen zon.

* Bij thuiskomst bleek dat de sardines om onduidelijke reden niet op de rekening staan.

7 Best

Op de calamares van de plancha mogen ze in Spanje jaloers zijn.

Minder

De paella is te gaar en mist smaak.

Opvallend

Dit is een viswinkel, traiteur en tapasbar in één.

Leukste tafel

De tafels tegen het tegelplateau aan; daar heb je zicht op de keuken, de winkel én de andere gasten.

Rascasse Eerste Oosterparkstraat 76

020-412 7933

ma-do 10.00-21.00 uur

vr-za 10.00-22.00

Mara Grimm. Beeld Sjoukje Bierma

