Bij Veganees worden de Aziatische keukens niet bepaald eer aan gedaan (5)

Beeld Eva Plevier

Maandag is het weer zover: dan begint de Nationale Week Zonder Vlees. Het idee is dat heel Nederland dan een week vegetarisch of vegan eet – een uitstekend initiatief. Hoewel ik zelf overtuigd alleseter ben en nog steeds volledig uit mijn dak kan gaan van een perfect gebakken entrecote, eet ook ik al jaren hooguit twee keer per week vlees. Gelukkig wordt het in de horeca steeds makkelijker voor vegetariërs en flexitariërs: iedere zichzelf respecterende chef serveert tegenwoordig een groentemenu en er komen steeds meer vegan restaurants bij.

Veganees bijvoorbeeld. Deze vrolijke zaak opende tijdens de lockdown in het pand waar ooit Café Zouk zat. Het interieur is kleurrijk, het publiek jong en creatief, de cocktails fotogeniek en de muziek perfect gekozen voor een plek als deze. Prince, Bowie en Blondie: ze komen allemaal voorbij.

Ook over de bediening niets dan goeds. Het tempo zit er goed in, iedereen wordt nauwlettend in de gaten gehouden en eigenaar Lennart Zwietering – zwarte jeans, zwart T-shirt en flink veel tattoos – weet bij elke tafel feilloos de juiste toon te vinden. Dat doen maar weinig gastheren hem na.

Te gare rijst

Op de menukaart staan 25 Aziatische streetfoodgerechten, stuk voor stuk volledig plantaardig. Alles is bedoeld om te delen, want, zo zegt de bediening: in Amsterdam hoor je er niet meer bij als je geen shared dining-­concept hebt. Blijkbaar hebben ze hier de afgelopen paar jaar onder een steen gelegen, want als er één trend godzijdank op zijn retour is, is het shared dining wel. Bovendien staat de kaart vol gerechten die überhaupt niet te delen zijn, tenzij je een soepkom in het midden van de tafel zet, een bao door de helft wilt snijden of een portie van drie gyoza door tweeën wilt delen.

We beginnen met gado gado. Deze Javaanse klassieker is in een handomdraai vegan te maken, dus dat kan bijna niet misgaan. Dacht ik. Helaas krijgen we een bak te gare rijst waar liefdeloos wat veel te klein gesneden groenten op is gekwakt. Erger is dat de pindasaus elke vorm van diepte mist; hij is pittig en daar is meteen alles mee gezegd.

De bao is ook niet best. Dit hoort een fluffy gestoomd broodje met een neutrale smaak te zijn, zodat de vulling de show kan stelen. Hier krijg je een droge spons met alweer een storend pittige smaak. De wel erg karige vulling van oesterzwammen smaakt wonderlijk genoeg praktisch hetzelfde als het broodje zelf; op zich een hele prestatie.Beter is de Osaka fry, een roerbakgerecht met lekker knapperige okra, al is de portie echt te klein voor 7,50 euro.

Daarna gaat het weer bergafwaarts. Het lullige schaaltje curry van jackfruit mist elke vorm van frisheid. Bovendien is de beloofde gember nauwelijks te proeven. En de gefrituurde bloemkool met Koreaanse chilipasta? Die is te gaar en – je raadt het al – te zout.

Dat blijkt een terugkerend thema. Bijna alles wat we bestellen is extreem hoog op smaak, maar mist elke vorm van contrast. Frisse zuren, de kick van gember, het aroma van verse kruiden: ze zijn niet of nauwelijks aanwezig. Het resultaat is dat alles monotoon-pittig smaakt. En dat je vergaat van de dorst.

Lamgeslagen

Er zit dus maar één ding op: flink veel drinken. Er zijn een paar biologische wijnen die weliswaar prima zijn, maar die ik hier vooral niet zou bestellen: een paar happen van een gemiddeld gerecht en je smaakpapillen zijn zo lamgeslagen dat je de wijn nauwelijks nog proeft.

Gelukkig zijn er genoeg andere opties. Zo zijn er behalve cocktails flink veel lokale bieren zoals die van Oedipus en De Eeuwige Jeugd van de tap. Leuk. Ook van harte aanbevolen: de huisgemaakte gemberlimonade. Spannend, verfrissend en dorstlessend: precies wat je hier nodig hebt.

Qua sfeer en drank zit het hier dan ook wel goed. Maar qua smaken worden de Aziatische keukens niet bepaald eer aan gedaan. Zonde, want als de chef zich wat meer zou verdiepen in streetfoodklassiekers, zou dit zomaar een gat in de Amsterdamse veganmarkt kunnen zijn. Dat is het nu nog niet. Ga tijdens de Nationale Week Zonder Vlees dus vooral uit eten, maar doe dat nog even niet bij Veganees.

5 Best

De gastheer is zeldzaam goed in zijn vak.

Minder

De bao: in plaats van een fluffy gestoomd broodje krijg je hier een droge spons.

Opvallend

Alle Aziatische gerechten zijn hier volledig vegan.

Leukste tafel

De tafels achter in de zaak; vanaf de bank overzie je alles.

Veganees Eerste Constantijn Huygensstraat 45

020-303 9567

ma-zo 11.30-01.00 uur