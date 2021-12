Bij Van Katwijk in de Jordaan ontgraten ze haring lastminute met de hand

Verse vis bij Van Katwijk visdeli. Beeld Sophie Saddington

Haar achternaam en het besluit om een viswinkel te openen doen vermoeden dat Marinke van Katwijk (55) wortels heeft liggen in het gelijk­namige Zuid-Hollandse vissersdorp. Maar voor zover ze weet is dat niet het geval. “Toch denk ik wel dat mijn voorvaderen daar vandaan moeten komen.”

Ze heeft al van kinds af aan een passie voor al het eten uit de zee, iets wat in haar nieuwe zaak op de Lindengracht is terug te zien. Van Katwijks visdeli doet denken aan een Zuid-Europese markt of een vishandel in de haven van IJmuiden. Want in plaats van dat de in het ijs gelegde kabeljauw, zalm, dorade, roodbaarzen en tongetjes (€1,55-€2,95 per ons) van tevoren zijn gefileerd, liggen ze hier in zijn geheel, met kop en al uitgestald. “Daarmee willen we ook laten zien hoe vers onze vis is.”

Achter de vitrine zijn op een muur met ­tegels twee groene vissen afgebeeld. Sardientjes en verschillende salades geven een kleurrijke aanblik: ze horen bij het borrelassortiment (€2,20-€3,95).

Behalve verse vis verkoopt Van­ ­Katwijk allerlei visbestek, zoals oestermesjes en een speciaal schelpje om mosselen mee te eten.

Achter de vitrine staat een van Van Katwijks collega’s een haring van zijn visgraat te ontdoen. “De visgraat geeft veel smaak. Daarom is het belangrijk dat je zo lang mogelijk wacht met het verwijderen ervan,” legt de eigenaresse uit. Hier komen geen machines aan te pas. “We doen alles met de hand.”

Tips? open@parool.nl