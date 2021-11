Bij trattoria Sorridi in Osdorp kun je klassiek Italiaans eten afhalen

Bij Trattoria Sorridi op het Osdorpplein haal je inktzwarte spaghetti of klassieke ossobuco . Beeld Sophie Saddington

Sorridi betekent ‘glimlach’ in het Italiaans. “Net als mijn naam, in het Arabisch,” zegt Ibtissem Ben Ardhaoui (38). Maar dat is niet de reden dat de zaak zo heet. Mensen moeten hier met een glimlach naar buiten gaan. “Als je goed eet, word je vanzelf happy.”

Bij zonnig weer schijnt er veel licht door de grote ramen van de trattoria. Haar liefde voor de Italiaanse keuken bracht Ben Ardhaoui tot het opzetten van de traiteurzaak. Volgens haar was er veel vraag naar een goede Italiaan in Osdorp. “We zijn een traiteur, dus is ons eten bedoeld om mee te nemen. Maar als je hier even wilt zitten, kan dat ook.”

De zaak biedt op de kaart zo’n beetje alles waar het gelaarsde land om bekendstaat: zo is er lasagne bolognese (€12,95) en truffelravioli (€14,95). Maar ook ossobuco (gestoofde kalfsschenkel, €14,95) en kippendijen in citroensaus (€13,50).

Opvallend zijn de verschillende kleuren spaghetti die de zaak uit Italië importeert. De zwarte spaghetti is gemaakt van de inkt van inktvissen, de groene van spinazie en de rode is van rode peper. Bij de bereiding wordt met iedereen rekening gehouden: naast vegetarische gerechten hebben ze binnenkort ook glutenvrije pasta en waar normaal met wijn wordt gekookt, gebruiken ze hier huisgemaakte bouillon.

Voor al deze gerechten heeft Ben Ardhaoui twee koks in dienst. “Mensen denken soms dat de Italiaanse keuken een makkelijk pastaatje met rode saus is. Maar aan de saus van de pasta Napolitana is onze kok al meer dan twee uur kwijt.”

