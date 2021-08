Bij The Poké Shack zijn de krokante garnalen sterren van de show

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: The Poké Shack.

Wat eten we vandaag?

In de Beethovenstraat ontdek ik The Poké Shack, een zaak die het in Amsterdam alom vertegenwoordigde culinaire succesnummer een hoofdrol geeft. Op de oorspronkelijke Hawaïaanse poké – een gerecht van blokjes rauwe gemarineerde vis en smaakmakers – wordt vandaag de dag gretig voortgeborduurd. Ook hier, waar ze de kommen aankleden met ingrediënten uit andere landen.

Op het menu vind ik negen bowls, voornamelijk met (duurzaam gevangen) vis, maar ook twee vega(n) opties en eentje met kip. Ook kun je je eigen kom samenstellen. Daarnaast een handvol bijgerechten, drie desserts en flink wat drankjes – een interessante lijst: van Hawaïaanse biertjes tot frisdrank met CBD-olie.

Bestellen maar!

Na 45 minuten neem ik de tas in ontvangst. Alles is netjes verpakt in duurzame verpakkingen, een pluspunt. Ik nibbel aan de edamame (€3,50), die prima gestoomd zijn, maar een tik zout hadden verdiend.

Tijd voor de eerste bowl: The Shrimp Tempura (€12,90). De standaardmaat is ‘small’, voor 2 euro extra krijg je een ‘large’. Dat lijkt me niet snel nodig, want met ruim een halve kilo is dit al een goedgevulde schaal. De basis kun je overigens steeds zelf kiezen: sushirijst, quinoa, bloemkoolrijst, bladgroenten of savooie­kool. Een geslaagde keus: de ingrediënten zijn van hoge kwaliteit en de combi van kleefrijst, komkommer, maïs, wakame (zeewier), wasabimayo en nori tempura is top. Sterren van de show zijn de krokante garnalen en de flinke dot krabsalade: ­precies vissig genoeg en extreem romig.

Ik krijg trek

The Vegan (€12,90) is een mix van wortel, sojaboontjes, rode kool, mais, écht heel pittige (vegan) srirachamayo, nori tempura en (mijn zelfgekozen basis van) quinoa en bloemkoolrijst. Daarbovenop prijken drie namaakgarnalen die mooi ogen, maar nét een beetje te sponzig van structuur zijn. Een prima en vooral hypergezond maal: niet heel spannend, doch fijn als je even een balansdag wilt.

En dan: de grote klapper. In de Poke Nachos (€14,50) komen Mexico, Japan en Hawaï samen. In plaats van rijst als basis is er gekozen voor een royale hoeveelheid gefrituurde wonton en dat blijkt verrassend goed te werken: bij elke hap heb je wat krokants. De gemarineerde tonijn en zalm, zeewier, guacamole, srirachamayo, lente-ui, jalapeño’s en sesamzaad combineren wonderwel.

Soms denk je bij poké-variëteiten: waarom zou je? Na het eten van deze denk ik vooral: wanneer zal ik opnieuw bestellen?

Ik sluit af met drie stukjes mochi (€5,50): Japanse rijstcakejes gevuld met ijs (vanille, kokos en mango). Niet groot, wel subliem van smaak en textuur. Yep, ik heb er een nieuwe favoriet bij.

The Poké Shack Open ma-zo 11.30 tot 21.00 uur

Bestellen via Deliveroo

Prijs €49,30 voor drie bowls, edamame en dessert

Aanrader absoluut!

