Bij The Old Soul vind je Surinaamse vegan gerechten en gezelligheid: ‘Alsof je bij iemand thuis komt eten’

Beeld Sophie Saddington

In het straatbeeld valt het Afro-Surinaamse restaurant The Old Soul meteen op door de groene uitstraling. Binnen is het interieur kleurrijk met roze muren, Surinaamse tafelkleden en hangplanten aan het plafond.

De Surinaamse Amsterdammer en eigenaar Diana Gambier (58) had al langer het idee om haar eigen zaak te openen. “In Suriname kookte ik altijd met mijn familie, vooral op grote feesten. De liefde voor koken en lekker eten is mij met de paplepel ingegoten.”

Bij The Old Soul wil Gambier het anders aanpakken dan haar voorouders. Geen vlees- of visgerechten, maar volledig plantaardig. “Mijn familie vonden het eerst een heel gek idee, maar na het proeven van de plantaardige gerechten keurden ze het meteen goed.”

Gambier werkt van woensdag tot zondag met een weekmenu. “Hoewel sommige namen van de gerechten gek overkomen, vertellen ze allemaal een uniek verhaal.” Zo kan je bij The Old Soul terecht voor Abeniba bita wiri moksi alesi, een traditioneel gerecht met gemengde rijst en bladgroenten (€15) of Her heri Afiba (€16), een authentiek gerecht waarbij de gezouten vis vervangen wordt door jackfruit. Ook staan er kleinere gerechten op het menu, zoals Pita sticky tempeh (€5) en Caribbean dumplings (€8).

“Het is belangrijk dat iedereen bij The Old Soul de Surinaamse saamhorigheid en gezelligheid ervaart,” zegt Gambier. “Alsof je bij iemand thuis komt en lekker eten voorgeschoteld krijgt.”

The Old Soul Hobbemakade 71h

