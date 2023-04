Bij The Barley Room in Oost baseert de chef het menu op de smaak van het bier

Beeld Koosje Koolbergen

Een rokerige houtgeur vult The Barley Room in de Dapperbuurt. Op het open vuur en in de houtskooloven worden vijf- of zesgangenmenu’s klaargemaakt die bij de echte sterren van de avond passen: het bier. Op basis van die smaken bedenkt chef Ernst de Witte-van Wijngaarden (38) gerechten. “Het zijn allemaal specials. Als het bier op is, wisselt het gerecht,” zegt eigenaar Jeffrey de Vries (41).

Er is plaats voor zo’n veertig gasten aan de witgedekte tafels. De bar heeft een roestige golfplaten-look en boven de bierkoelkast staan houtblokken opgestapeld. Niet om verstookt te worden, ‘daar halen we andere voor’, maar ter decoratie.

Een jaar geleden opende De Vries De Bierkantine in hetzelfde pand, maar met The Barley Room hoopt hij een spannende ‘Bierkantine 2.0’ neer te zetten. Met het restaurant Feu in Utrecht heeft hij het concept al succesvol bewezen. “We spelen met smaken en we zijn niet voorzichtig. We kiezen best wel funky combinaties.”

De meest ‘funky’ combinatie die volgens De Vries nu op het menu staat: de sappige, fruitige, maar ook hoppige Kiss the Robot (uit Estland) met de krokante, gerookte oesterzwammen met baharatcrème, zoetzure mango, kumquatvinaigrette, geroosterde rode ui en gefrituurde Thaise basilicum.

“We werken veel met groenten en mooie zuren, omdat de frisse elementen de combinatie van het bier en het gerecht versterken,” zegt De Vries. Maar er staat ook altijd een gang met vlees of vis op het menu. Nu is dat Ibericovarken, dat gecombineerd wordt met de Night Goat, een porter. “Normaal gesproken is een porter zwaar, maar deze is bijna fruitig.”

The Barley Room Oranje-Vrijstaatkade 69, Oost Gerechtenwissel Elke zes weken wil De Vries het volledige menu gewisseld hebben. “Maar het is geen menuwissel. Het kan ook zijn dat er één gerecht per week wisselt, het bier is daarbij leidend.” Bar Alt Nadat Bar Alt, dat ook bieren met gerechten combineerde, in coronatijd zijn deuren had gesloten, sprong De Vries in dat gat. Prijzen Een zesgangenmenu kost €55, de bierpairing €36. Bij één gang minder is dit €50 voor het eten, €30 voor de bijpassende bieren.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.