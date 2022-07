Bij Thai Kitchen The Only One eet je de beste pad thai van Amsterdam

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Thai Kitchen The Only One.

Waar hebben we zin in?

De afgelopen jaren werd Thai Kitchen The Only One me al meermaals getipt, met name vanwege de schijnbaar perfecte uitvoering van Thailands nationaal gerecht pad thai. Ik zal de clou alvast verklappen: ze doen hun naam eer aan. Waarom ik hier in de dertien jaar dat ik in Amsterdam woon nog niet eerder at, is me een raadsel.

Dit Thaise restaurant aan de De Clercqstraat voert een fiks menu, waar alle klassiekers op voorbijkomen. Van wokgerecht tot curry en van loempia tot salade, alles handig ingedeeld op categorie en veelal op hoofdingrediënt.

Bestellen maar!

Het kiezen duurt bijkans langer dan de bezorger erover doet om naar mijn huis te scooteren. Al na twintig minuten kan ik aan tafel, nadat ik me tenminste door het vele papier, plastic en aluminiumfolie heen heb geworsteld. Voordeel: alle gerechten zijn nog dampend heet en geen enkel bakje lekt.

Het spits wordt afgebeten door een uitstekende tom khaa kai (€6,50). Deze kippensoep met kokosmelk is extreem romig en zeer hoog op smaak. De verse laoswortel, kaffir, limoenblaadjes en citroengras zitten er geheel volgens traditie nog in, die moet je er zelf eerst even uitvissen. Eet trouwens de ronddobberende paddenstoelen en stukjes kip vooral wél op: wat een feest.

De vegetarische springrolls (€5) met chilisaus zijn eveneens top. Twee lange, dunne loempia’s, smakelijk gevuld en superkrokant. Niet de goedkoopste, maar het geld ruimschoots waard.

Tijd voor de hoofdgerechten

De Thai omelette with chicken (€15) is alles waar ik op hoopte. In deze weelderige hartige omelet zitten een flinke hoeveelheid kip, champignons en stukjes aardappel verstopt. Die laatste hebben zich gretig volgezogen met de lekker ketjappige saus.

De green chicken curry (€14,90) is goed pittig, hoewel de zachte kip, neutrale bamboescheuten en de groene groente het geheel mooi uitbalanceren. De curry is wat aan de dunne, soepige kant – maar daardoor ideaal om extra veel witte rijst bij te eten. En waar de standaard meegeleverde rijst bij menig concurrent niet echt noemenswaardig is, is dat hier zéker wel het geval. Kundig gegaard, fluffy en precies zout genoeg.

En dan, het moment waarop iedereen heeft gewacht... de pad thai. Die is er in zes soorten: van eenvoudig vegetarisch tot deluxe met kip, biefstuk, garnalen, ei én groenten. Ik koos een middenweg: de pad thai shrimp (€14,50). Daar zou ik langdurig een loftrompet over kunnen afsteken. Over de uitmuntende balans tussen stevig en zacht, tussen knapperig en smeuïg, zoet en zuur, pittig en zout. Over de sappige garnalen en het kraakverse partje limoen. De ruime portie en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding...

Ik kan het ook kort houden: dit is de beste pad thai die ik ooit in Amsterdam at.

Thai Kitchen The Only One Open ma-do 16.00-21.45 uur, vr 16.00-23.45 uu, za-zo 16.00-22.45 uur

Bestellen via Uber Eats, Deliveroo en Thuisbezorgd.

Prijs €55,90 voor twee kleine en drie gerechten.

Aanrader Ja, ja, ja!

